Suspenden a sacerdote Mauricio Cruz Lolas por mala gestión de recursos

Obispado de San Felipe:

Desorden administrativo, falta de facturas y respaldos de algunos gastos, además de la venta de una casa sin autorización del Obispado y de la cual se ignora el destino del dinero.

El Obispado de San Felipe, a través de un comunicado, ha informado a la opinión pública sobre el cese de sus funciones en la parroquia Santa Rosa de Los Andes del padre Mauricio Cruz Lolas, luego de recibir una denuncia por mala administración y gestión de los recursos durante el período que fue Párroco de San Esteban, por lo que se realizó una investigación previa.

Al respecto el Vicario General del Obispado, Roberto Gilbo, en conversación con radio Aconcagua, aclaró que esta denuncia no tiene nada ver con delitos sexuales: «Es un problema administrativo económico, se hizo una auditoría, una investigación previa de la Parroquia de San Esteban, donde el padre Mauricio era párroco antes de llegar a Santa Rosa en Los Andes. Ahí se descubrieron una serie de irregularidades. Se trata de falta de respaldo para diferentes gastos que se hicieron ahí en San Esteban, no hay boletas, no hay facturas y el Padre Jaime Ortiz de Lazcano, administrador apostólico, suspendió de su oficio al párroco, el padre Mauricio, pero no tiene restricciones ministeriales, él sigue funcionando como sacerdote con todos los derechos y obligaciones, lo único que mientras se realiza el juicio penal administrativo, queda suspendido como párroco y se nombró en su reemplazo como administrador de la parroquia al padre Omar Orellana, que es párroco de la Asunción en Los Andes», señaló el Vicario Gilbo.

En cuanto a los detalles económicos por los cuales fue suspendido, indicó que son irregularidades de tipo administrativo; «o sea cuestiones de contabilidad que no hay respaldo para una serie de gastos e ingresos que no figuran, entonces, es decir hubo gastos que no están respaldados por factura, ese es el problema, se vendió una casa en San Esteban, son problemas de tipo contable», indicó el Vicario.

En cuanto a la venta de la casa, el vicario explicó que esa propiedad pertenecía a la parroquia y hasta el momento no se sabe la cantidad en que fue vendida porque no figura en un documento: «El decreto se hizo sin permiso del Obispado que habría que tener para hacer eso, tener permiso del obispo para hacer eso y no hubo, bueno lo que pasa ahora es que el padre Jaime instruyó este juicio penal administrativo. ¿Qué es lo que significa?, que hay un juez auditor, un doctor en derecho canónico en Santiago y dos asesores, entonces el juez instructor estudia primero el informe de auditoría y la investigación previa, toma declaración a testigos y el padre Mauricio tiene derecho a tener un abogado defensor canónico y luego emiten su evaluación y también cada asesor, que son dos canonistas más, y finalmente el que toma la decisión es el ordinario que en este caso es el administrador apostólico».

– ¿Hubo una denuncia contra el padre Mauricio?

– Claro, hubo denuncias de personas en San Esteban, fue de ahí donde vino la denuncia; ahora, mientras tanto, el padre Mauricio sigue como Capellán de Gendarmería y una serie de capellanías que tiene en colegios y comunidades religiosas, no hay ninguna restricción de su ministerio sacerdotal, lo único que se suspende su oficio como párroco en Santa Rosa.

Agregó el personero que esta medida fue adoptada por una forma de dar mayor transparencia.

Sobre sanciones, indicó que eso dependerá del administrador apostólico. Indicó que desconoce por el momento, pero no sería contra los ministerios sacerdotales, porque eso no viene al caso aquí: «Eso es decisión del ordinario, en este caso el administrador apostólico», finalizó el vicario.

DECLARACIÓN OBISPADO

El Obispado de San Felipe informa a la comunidad que recientemente se recibió una denuncia en contra del sacerdote Mauricio Cruz Lolas, por mala administración y gestión de los recursos durante el período que fue Párroco de San Esteban, por lo que se realizó una investigación previa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, luego de haber discernido la situación y de escuchar al Consejo de Gobierno, se ha ordenado el inicio de un Proceso Administrativo Penal, de manera que se pueda resolver si tales acusaciones son ciertas o no.

Como medida preventiva se ha determinado el cese en oficio de párroco de Santa Rosa de Los Andes del sacerdote Mauricio Cruz Lolas, mientras dure el proceso. No obstante, no tiene restricciones en el ejercicio del ministerio.

Durante el periodo que dure dicho proceso, el presbítero Omar Orellana Manríquez asumirá como administrador de la Parroquia Santa Rosa, con la colaboración del sacerdote Armando Jara Schneider y la cercana atención del Vicario general, Roberto Gilbo CSC.

El administrador apostólico de la diócesis de San Felipe reitera su compromiso con la verdad y la justicia.