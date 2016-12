Sustraen más de dos millones de pesos de caja fuerte de carnicería en Los Andes

Mediante la técnica del oxicorte: Robo fue perpetrado en horas de la madrugada de este lunes.

LOS ANDES.- A través de la técnica del oxicorte, delincuentes ingresaron a local Carnes Kar ubicado en calle Maipú esquina Tres Carrera, donde rompieron la caja de fuerte y sustrajeron más de 2 millones de pesos en efectivo.

El robo se produjo en horas de la madrugada de este lunes, cuando un número indeterminado de sujetos cortó las aldabas de la puerta principal, para luego dirigirse hasta el sector donde estaba la caja fuerte, descerrajarla y sustraer desde el interior la suma de $ 2.300.000, además de un cheque.

El robo quedó al descubierto a primera hora de este lunes y una vez hecha la denuncia se constituyó la Brigada de Robos de la PDI de Los Andes.

El jefe de esa unidad policial, subprefecto Juan Sánchez, indicó que los delincuentes habrían inutilizado las cámaras que hay al interior del local, no obstante que están a la espera del reporte que debe entregar la empresa de seguridad que presta servicios al local.

Al mismo tiempo, están trabajando con imágenes de cámaras de seguridad externas de otros locales cercanos a fin de poder identificar el número de delincuentes que participó de este robo.

El oficial precisó que los antisociales solamente buscaban dinero, ya que no se llevaron mercadería y el dinero sustraído corresponde a la recaudación del día viernes y sábado.

“Los comerciantes tienen que tomar medidas y en este caso particular no dejar dinero en los locales los fines de semana, ya que no hay testigos e ingresan desconocidos que trabajan durante la madrugada sin ser vistos”, expuso el subprefecto.

Cabe consignar, que este es el tercer robo que sufre este local de Carnes Kar desde el año 2014, todos los cuales han dejado millonarias pérdidas a la empresa.