Taxis colectivos paralizarán esta mañana, piden un sueldo de 350 mil pesos

Critican falta de ayuda del Gobierno ante la pandemia:

La Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile ha llamado a sus bases a paro nacional para hoy miércoles 06 de mayo. En San Felipe los taxis colectivos paralizarán desde las 06:00 hasta las 12:00 horas.

El Consejo Superior de Taxis Colectivos de San Felipe, que forma parte de esta Confederación, se une a este llamado y suspenderá sus servicios de transporte de pasajeros por la mañana de este miércoles hasta las 12.00 horas.

«El motivo de esta manifestación obedece a que a la fecha no existe señal alguna de parte del gobierno en concretar algún beneficio económico como los que se han otorgado a las grandes empresas y sectores más vulnerables de nuestro país. Estamos ciertos que no son los momentos más propicios para efectuar un paro prolongado, marcha o caravanas de protestas, pero sí solicitamos ser escuchados y que formamos parte del sistema socio económico de nuestro país. Acto seguido los dirigentes del Consejo harán entrega al señor gobernador, de una carta que fundamenta los motivos de este desacuerdo de cómo siendo el gremio del transporte menor una actividad importante en el desarrollo del país, a la fecha no esté inserto en los programas de ayuda que el gobierno ha implementado y que a la fecha no somos parte de ellos», dijo Manuel Carvallo, presidente del Consejo Superior de Taxis Colectivos de San Felipe.

Explicó que pese a tener todo registrado, no son parte del sistema para obtener los beneficios.

– ¿Si le preguntaran a ustedes qué beneficio le podrían otorgar, cuál sería su respuesta?

– Mira lo que se está pidiendo es lo que pide todo el mundo, el Estado dijo vamos a hacer que la gente gane 350 mil pesos mensuales por este tema de la pandemia, nosotros estamos pidiendo exactamente lo mismo.

Reiteró que hoy desde las 06:00 hasta las 12:00 horas no habrá locomoción de taxis colectivos.