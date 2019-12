ACTUALIDAD Incendio en Pocuro deja sin suministro de energía eléctrica a San Felipe y Los Andes

Cien familias sanfelipeñas visitaron su ‘Departamento Piloto’ que recibirán en 2020 Crónica Taxistas piden sacar vehículos de calles donde está prohibido estacionar Consejo Superior de Taxis Colectivos: Una reunión urgente del directorio del Consejo Superior de Taxis Colectivos de San Felipe provocaron las declaraciones de Elizabeth Reyes, presidenta de la Federación de Taxis Colectivos de San Felipe, vertidas públicamente donde señalaba que si la autoridad no daba una pronta respuesta entonces ellos volverían a pasar por el centro. Esto a raíz del malestar que hay por la gran cantidad de vehículos particulares estacionados en calles donde se supone no deben estar. Como por ejemplo Traslaviña, Portus. Junto con ello criticó que la municipalidad cursara partes de cortesía. Porque simplemente no existen. Sin embargo los miembros del consejo descartan de plano volver al centro. Ayer en la mañana se reunieron en la Escuela de Conductores por algunas horas. Luego de terminada la reunión el presidente Manuel Carvallo señaló que “estamos reunidos hoy día como quien dice una reunión de urgencia por así decirlo, en el sentido que han salido algunas declaraciones en la prensa, específicamente en Radio Líder y Radio Aconcagua, donde la señora presidenta de la Federación hace unas declaraciones en el sentido de la problemática que hoy día existe acá en el ámbito local“, señaló. Continuó diciendo que si bien es cierto el consejo está de acuerdo en la problemática que hoy día tienen que tiene que ver con los estacionamientos, “es una situación que se ha reiterado en documentación se ha plasmado, se están buscando los puntos de solución para que esto acontezca, compartimos plenamente eso, no compartimos cuando se incita al gremio para tomar actividades que están fuera de norma, hay que ser responsable en ese aspecto, el consejo para conocimiento de la comunidad tiene y agrupa más del 80% de los vehículos urbanos, por lo tanto tiene mucho que decir, lamentablemente la Federación tiene menos del 10% y así lo indica los registros de cada uno de los integrantes y aquí se puede ver que están todos los integrantes de cada línea, o sea cuando nosotros tomamos una determinación hablamos de consejo, porque primero hemos tomado en consideración la opinión de las bases, en cuanto el sindicato que también ha hecho sus declaraciones, nosotros no tenemos ninguna potestad contra el sindicato, ellos pueden formar las entidades que ellos quieran, pero si no es vinculante para las actividades de prestación de servicios en este caso del gremio menor, no tienen ninguna potestad“, indicó Carvallo Con respecto a los logros que se han obtenido en la ciudad con la aplicación del Plan Maestro de Gestión de Tránsito, Manuel Carvallo reconoció que la Federación ha trabajado ha plasmado y ellos también han hecho lo mismo, “todo lo que se consiga va en beneficio del gremio que es aplaudible, pero no nos podemos arrogar el derecho de hablar de un contexto general de que nos vamos a tomar las calles o vamos a volver a los recorridos anteriores o posteriores digamos, porque eso no lo compartimos, los asociados están claros que el día de mañana los sorprenden por fiscalización, que hoy día estamos carente de ella, algún motivo lograran fiscalizar y retirar algún vehículo de la vía pública, son dos infracciones para el conductor estamos hablando de 400.000 pesos y otra que es para el dueño del vehículo, por lo tanto el dueño tiene que tomar conciencia y saber qué hace su vehículo“, indicó Carvallo. – ¿Cuál va a ser la posición de ustedes con respecto a la problemática de todos los días, desde la municipalidad se dijo que iban a cursar partes de cortesía, ustedes van a seguir por calle Freire y no entrar a calle Merced? – Está definida, las calles para la circulación en la zona urbana son la calle Freire, la calle Santo Domingo, Portus y Traslaviña, esas son las calles por donde nosotros tenemos que circular, hoy día estamos viendo con el consejo porque aquí hay otro ente fiscalizador, que a la fecha no se ha pronunciado qué tienen que ver con los fiscalizadores de la Seremi de Transporte, ellos también pueden controlar el tema de estacionamientos, ellos tienen toda la facultad legal y no hemos visto que nunca hayan cursado una infracción, por lo tanto vamos a oficiar a la Seremi de Transporte para que ellos hagan efectivo la fiscalización en cuanto a los estacionamientos. – ¿En ese sentido cuál es la opinión que tienen ustedes? porque esto comenzó de a poquito con uno, dos, tres vehículos y hoy día prácticamente esas calles están llenas, debieran comenzar a tomarse medidas. – Sí, hemos tenido bastantes reuniones con la municipalidad en la parte de fiscalización y ahora estamos recurriendo a la parte de Seremi de Transporte, porque si hoy día no tuviéramos ese problema el gremio estaría trabajando tranquilamente, quiero hacer un alcance con respecto al tema de la Cámara de Comercio, cuando se hizo la primera vez esa venta nocturna la cual falló, nosotros como Consejo ofrecimos el apoyo y de hecho es incondicional hasta el día de hoy, sí lo hemos presentado, pero también se nos estaba involucrando en el sentido que estamos pidiendo nosotros que podamos circular por todas las vías. – ¿Los días previos a Navidad? – Los días previos a Navidad y eso nosotros sabemos como Consejo o como prestadores de servicio, que es imposible, ahora si ellos consiguen algo ellos propiamente tal, obvio que va a ser en beneficio del comercio y de la locomoción también. – ¿Ahí se sumarían ustedes también en ese sentido? – Si están autorizados claro, pero aquí hay que considerar lo siguiente que también el público merece respeto o sea no vamos a dejar los pasajeros de Freire porque estamos pasando por Coimas supuestamente, entonces también obedece a que nosotros no podemos cambiar los recorridos por un par de días porque eso al final se transforma en un caos y esa es una de las políticas del Consejo, si hoy día existe un plan trabajemos en él y mejorémoslo y la mejor manera de mejorarlo es buscando los problemas que hoy en día que tenemos como consecuencia y nos permite prestar una mejor prestación de servicio. – ¿Ustedes van a seguir con el mismo recorrido que está hasta el día de hoy esperando reunirse con autoridades para sacar los vehículos de las calles? – Correcto, las líneas del Consejo van a cumplir con la normativa y nosotros como dirigentes vamos a seguir gestionando para que este tema llegue a un buen punto y logremos sacar sobretodo ahora en estas fechas todo lo que significa digamos los que están estacionados donde la ley lo prohíbe. – ¿Qué opinión le merecen estos partes de cortesía anunciado por el administrador municipal? – Bueno, la verdad que nunca lo hemos compartido, estamos hablando que cuando se inició el plan de gestión por allá por julio, habían los primeros partes de cortesía, perfectamente podíamos decir se justificaban, pero a esta altura ya, de que el plan tiene sus varios meses no existen los partes de cortesía y lamentablemente por la situación que hoy día se vive, Carabineros se ve sobrepasado en sus funciones y necesitamos la presencia de Carabineros. – ¿Pensaban que se podía producir este problema? – Si, la verdad que este problema no pasa solamente en San Felipe, este problema sin tener la de gestión de tránsito en otras ciudades también existe y también hay que ser consecuente con lo que hoy estamos viviendo. 