Temen que falta de agua en acequias termine secando árboles de Avenida Chacabuco

Vecino pide a municipalidad interceder para que se dé el agua del Canal del Pueblo.

Preocupación existe entre algunos vecinos de la avenida Chacabuco por lo seco que se encuentran los árboles ubicados en ese sector de San Felipe.

Así al menos lo expresó Milton Lobos, vecino del lugar, quien en conversación con nuestro medio dijo lo siguiente: «Hace mucho tiempo que estamos viendo una situación preocupante en eso porque a esta altura del año, todos los años los árboles estaban con sus hojitas verdes, ahora están todas secas. Yo pienso que eso puede ser derivado de las acequias que están en la alameda, que toda la vida han estado con agua, (ahora) vienen secas. Ya hace un año que no viene agua y esos árboles, sus raíces, están acostumbrados a estar con agüita, entonces como son árboles que se acostumbraron a eso, ahora seguramente andan buscando agua sus raíces. Por otro lado y como no hay agua corrimos el peligro que se sequen, es prioritario que la municipalidad haga algo, por lo menos una vez a la semana que hagan correr el agua por cualquiera de las dos acequias», dice el vecino.

– ¿Camiones aljibes podrían pasar regando?

– No, imposible porque son árboles grandes, los camiones son para árboles chicos. Lo que tiene que hacerse es que se desvíen las aguas del Canal del Pueblo una semana, un día a la semana, todo el día y los árboles van a empezar, pero yo estoy viendo peligro ahí porque se están secando mucho las ramas, pueden caer algunas ramas, alguien se accidente a futuro, por eso es prioritario que la municipalidad se dé una vueltecita por ahí.

– ¿Cuántos años tendrán esos árboles?

– Esos árboles yo tengo entendido son plantados entre el año ’25, año ’30 así es que deben tener promedio unos 90 años.

– ¿Es toda la avenida Chacabuco?

– Toda la avenida Chacabuco, desde la Esquina Colorada hasta la cancha de tenis es lo mismo, otros años a esta altura del partido ya estaban, las hojas ya estaban cambiándose.

– ¿Usted ha sido testigo ocular?

– Yo he sido testigo ocular y de todos los días, todos los días, yo vivo ahí en la esquina.