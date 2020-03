ACTUALIDAD Temido y mortal Coronavirus ya se instaló en el Valle de Aconcagua

A nuestros impagables lectores, clientes y público en general

Se instala control sanitario preventivo en rutas de acceso al Valle de Aconcagua

Instructivo para autogestionar salvoconducto individual o colectivo

Hospital San Camilo llama al personal de la salud para dejar sus curriculums

Están Listas las llaves eliminatorias para los cuartos de final de ‘La Orejona’ femenina Crónica Temido y mortal Coronavirus ya se instaló en el Valle de Aconcagua Este sábado en la noche se confirmó el primer caso de contagio por coronavirus. Se trata de una mujer de 31 años de nombre Layci K. Jofré Yanca, domiciliad en el Condominio Peumayén de San Felipe. En conversación exclusiva con Radio Aconcagua desde su habitación de aislamiento en el Hospital San Camilo, la afectada dijo que ella fue a Santiago el día 7 de marzo por una charla de inducción de su instituto donde se encuentra estudiando: «Entonces el 7 de marzo a mí me citaron para la inducción de la carrera que estoy tomando; anduve en metro, tuve que hacer muchas combinaciones para llegar al lugar. De ahí volví a San Felipe, en la semana anduve súper bien. El día lunes me puse vitaminas, siempre lo hago en marzo porque tengo las defensas bajas. Pregunté en el consultorio porque el día domingo empecé con la garganta, que me dolía un poco la cabeza, entonces pregunté si me podía colocar una vitamina, me dijeron que sí, era una faringitis, me dieron ibuprofeno, paracetamol y consultar en caso ‘de’. Estuve bien el martes y ya el miércoles (de la semana pasada) empecé con mucha tos, me dolía el cuerpo, era insoportable, nunca tuve fiebre por si acaso. Fui al SAPU, me atendieron, me dijeron que podría ser un tipo de neumonía atípica, porque no presentaba fiebre; ahí me mandaron con antibiótico, me dieron antibióticos para la casa. El día jueves me sentí mal, me dolían los oídos y ahí empecé a llamar a Salud Responde. En el día habré llamado diez veces. Uno se mete a Internet y puede dejar un número de celular para que te devuelvan, tampoco lo hicieron, justo yo vi una publicación en 24 Horas, ahí subí una donde decía que chequearán. Ya el día viernes como a las ocho comencé a sentirme muy mal, demasiado mal, me tomé la temperatura y tenía fiebre, ahí llamé a mis papás, les pedí por favor que me trajeran a Urgencias, no me recuerdo cómo llegué, estuve cuatro horas en Urgencias, me hicieron exámenes de sangre, radiografías, estuve cuatro horas sola, no fueron capaces de pasarme algo para taparme, eran las once, doce de la noche, una de la mañana, pasaban las enfermeras por afuera, las técnicos y se reían porque yo tosía: «uff’, tose más que pelos en la cabeza», cosas así. En el baño que tienen aislado, si es que es para la gente que está contagiada, la taza no tiene agua, no hay jabón en ese baño, no hay para secarse las manos. Bueno, de tanto toser tengo que hacer pipí, en ese momento una enfermera me dijo que habían llegado mis exámenes después de unas cinco horas. Yo los quería ver, me dijo que no porque iba a venir una doctora, le reclamé porque ya era mucho y me quería ir para mi casa, si me tienen que mandar para mi casa, pero díganme ¿qué tengo? Finalmente vino la doctora, me dijo está todo bien, así es que váyase para su casa, ningún problema y que me fuera para la casa, porque debía esperar», relató Jofré. La sanfelipeña comenta que el día sábado llamó al San Camilo para saber si tenían algún resultado de sus exámenes, le dijeron que ellos no entregaban ningún resultado, que era la Seremi de Salud la encargada de contactarse con ella. A eso de las diez de la noche su hermana chica le pregunta si le habían entregado el resultado de sus exámenes, le dijo que no, y ahí le responde que la noticia ya estaba en redes sociales, se decía que había un contagiado acá en San Felipe. Termina de hablar con su hermana y le llama una señorita, quien le pregunta sobre su estado y le comunica la noticia del contagio con el Coronavirus. La fueron a buscar a su casa y actualmente se encuentra aislada en una habitación del Hospital San Camilo. NUNCA EN CONTACTO CON BOMBEROS En cuanto a información aparecida en medios, donde se indicaba que había estado en contacto con voluntarios de la Tercera Compañía de Bomberos de San Felipe, de la que su hijo es cadete, indicó tajantemente que esa información es falsa. Reconoce eso sí, que ella tuvo que llevar a su hijo a vacunarse a ese cuartel, pero que lo dejó y esperó. Es enfática en señalar que lo llevó porque no tenía quien pudiera hacer esa diligencia. Pero que nunca estuvo en contacto con los voluntarios. Reitera en todo momento de la conversación que ella misma adoptó todas las medidas de seguridad como es cuarentena en forma voluntaria para proteger a sus hijos. Dijo que limpiaba su casa, los pasa manos. No tuvo contacto con nadie del colegio de sus hijos porque las guías las iba a buscar otra persona. Ignora dónde se pudo contagiar, presume que fue en su viaje a Santiago, para la charla de inducción. El Seremi de Salud de la Quinta Región dijo que estaba fuera de riesgo vital. PERSONAL DE SALUD Respecto a este mismo caso, el Dr. Christian Beals formuló un llamado a las autoridades de salud a adoptar medidas pertinentes con los funcionarios involucrados en la atención de esta primera paciente positiva, en el sentido de que deben ser puestos en cuarentena, en tanto el resto del personal debe contar con las medidas necesarias mínimas para cumplir su labor sin riesgo de contraer el virus. A nuestros impagables lectores, clientes y público en general »