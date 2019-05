Temuco frenó el alza del Uní Uní al derrotarlo de visita por 3 goles a 2

En el que sin lugar a dudas ha sido el mejor partido que esta temporada se ha jugado en el Estadio Municipal, Unión San Felipe terminó inclinándose frente a un Deportes Temuco muy efectivo, que sacó provecho de los errores que en la cancha y banco técnico cometieron los sanfelipeños.

Si bien es cierto el conjunto de la Novena Región cuenta con un plantel de jerarquía para la división, el Uní Uní logró que esas diferencias no se reflejaran en el terreno de juego, porque el dominio fue alternándose en los distintos pasajes del cotejo.

Temuco comenzó bien, y antes del cuarto de hora perfectamente pudo abrir el marcador, pero los hombres encargados de dañar no estuvieron finos en el finiquito, además que cuando lograron dar con los tres tubos, se encontraron con un Jonathan Salvador muy inspirado.

Una vez que los aconcagüinos consiguieron nivelar, dejaron en claro que tenían herramientas y las variantes para hacer sufrir a los forasteros. Amparados en la claridad de la ‘Nona’ Muñoz, el despliegue y quite de Fioravanti (Fieravanti o Furiavanti le dicen ahora), la intensidad de Cortés y las reiteradas pasadas de Álvarez, comenzaron a sucederse las llegadas sobre la portería de José Gamonal, quien en el minuto 20´ debió ir a buscar el balón al fondo de su arco tras un remate muy bien colocado de Gonzalo Álvarez.

Tras la apertura del marcador, los temuquenses comenzaron a mostrar muchos problemas en el sector medio del campo de juego. Pedro Morales y Jonathan Requena, no lograban conectarse y elaborar correctamente, lo que se tradujo en que no hubiera muchas expediciones sobre la zona roja sanfelipeña.

Cuando daba la impresión que el primer tiempo terminaría en ventaja para los dueños de casa, la visita llegó al empate mediante un cabezazo muy bien dirigido de Matias Di Benedetto, quien sin mucha oposición se elevó en el área norte para poner la pelota lejos del alcance de las manos Jonathan Salvador.

La segunda mitad se caracterizó por tener mayores cuotas de intensidad, ritmo y fricción. Deportes Temuco corrigió su sistema defensivo inicial, y paró una línea de 5 con la que cerró todos los accesos hasta Gamonal.

Desde el banco técnico sanfelipeño su buscó corregir la situación con el ingreso del juvenil Jefferson Monroy, para que, con su velocidad, potencia y gambeta, pudiera imponerse en el 1 contra 1. Bueno esa era la idea, porque la realidad fue muy distinta, a raíz que las ganas del juvenil siempre terminaron chocando con el murallón sureño.

Con un juego cerrado y en el cual las hostilidades se desarrollaban en el medio de la cancha, se requería que los hombres más amigos del balón hicieran las diferencias, algo que sucedió en el 70’ cuando lograron conectarse Muñoz con Álvarez, acción de la que sacó provecho Lautaro Palacios al anotar el 2 a 1.

Temuco sintió el golpe y a ratos daba la impresión que podía quedar KO, pero fue precisamente en ese instante cuando Germán Corengia, apostó por cerrar el encuentro al sacar a Gonzalo Álvarez para poner en su lugar a Emmanuel Pio.

Esa modificación resultó fundamental para el desenlace del juego, a raíz que el equipo perdió el protagonismo y pasó a defender, a lo que se agregó que precisamente el mismo Pio perdió un balón cuando el equipo estaba mal parado, permitiendo que ‘El Pije’ lograra la paridad momentánea en el 81’ gracias a una conquista del colombiano Rodin Quiñones.

Corengia buscó remediar las cosas al devolver al equipo sus características naturales poniendo a Ángel Vildozo, pero ya era muy tarde para recuperar el protagonismo cedido al rival; después todo se vino a negro cuando Bryan Taiva puso el 3 a 2 final, consumándose una caída muy dolorosa, porque quedó primando la sensación que el Uní Uní perdió el partido por errores propios y puntuales. En la cancha y la banca.

Ficha Técnica

Fecha 11º

Torneo Oficial Primera División B.

Estadio Municipal.

Árbitro: Miguel Araos.

Unión San Felipe (2): Jonathan Salvador; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, David Fernández, Gonzalo Villegas; Leandro Fioravanti, Brian Cortés (Ángel Vildozo), Christian Muñoz, Gonzalo Álvarez (Emmanuel Pio); Miguel Orellana (Jefferson Monroy), Lautaro Palacios. DT: Germán Corengia.

Deportes Temuco (3): José Gamonal; Luis Casanova, Guillermo Diaz, Matias Di Benedetto, Brayams Viveros; Claudio Zamorano, Joaquín Aros (Quiñones), Jonathan Requena (Taiva), Pedro Morales; Leonardo Espinoza (Domínguez), Reiner Castro. DT: Hugo Vílchez.

Goles:

1-0; 20’ Gonzalo Álvarez (USF).

1-1; 42’ Matías Di Benedetto (DT).

2-1; 70’ Lautaro Palacios (USF).

2-2; 81’; Rodin Quiñones (DT).

2-3; 88’ Bryan Taiva (USF).