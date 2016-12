Tensa reunión de participación ciudadana por proyecto ‘Arena Contaminada’

Vecinos de El Algarrobal se sienten abandonados:

Increpando al alcalde Freire por su presunta vinculación con GEA (pese a que ha hecho público su rechazo al proyecto), terminó la segunda reunión entre SEA (Sistema Evaluación Ambiental) y los vecinos de Algarrobal, para dar a conocer el proyecto de traslado de arenas contaminadas desde Las Salinas hasta el CIT de propiedad de GEA.

En esta segunda reunión, que se realizó en la sede de Algarrobal, participaron vecinos, algunos concejales, el alcalde de San Felipe Patricio Freire Canto, Core Iván Reyes, el subgerente de GEA Luis Parra; por SEA el director Regional Alberto Acuña Cerda; Pedro Muñoz de la Fundación Mi Patrimonio, dirigentes vecinales encabezados por la presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Andrea Quijanes.

En la cita, el subgerente de GEA, Luis Parra, explicó los alcances del proyecto que no dejó conforme a los vecinos.

Hubo intervenciones de SEA, del consejero regional Iván Reyes Figueroa, éste último le señaló textualmente al SEA que a él no le venían a contar cuentos; «cuando hoy día señor Director, el Intendente nos baja para que el Consejo Regional se pronuncie con plazos vencidos y ¿sabe lo que dice el oficio? Bajo el oficio al presidente del gobierno regional para que se pronuncie favorable (…) eso me está inhabilitando porque el presidente que define la cuestión es el Intendente. No nos traten de hacer comulgar con ruedas de carretas (…) está bien que vivamos en el campo, pero quiero decirle que no somos tontos, si bien es cierto que no podemos porque no somos parlamentarios, modificar lo que está establecido por la ley, eso no significa que esto esté bien», dijo Reyes.

Otro de los vecinos que intervino, señaló: «tenemos sarna, moscas, tenemos una contaminación gravísima».

La presidente de la Junta de Vecinos, Andrea Quijanes, dijo que la idea de esta reunión era informarse, escuchar del titular del proyecto, GEA, interiorizarse más en el tema de las arenas «pero todos somos testigos que se hizo una presentación de una empresa perfecta (…) de mentira, nunca se ha tocado el meollo del asunto, como es traer las arenas contaminadas desde Las Salinas a La Hormiga (…) nunca se tocó entonces los ánimos se caldearon, que es lo normal lo ignoro, nos salimos de madres en algún minuto, pero es la impotencia de nosotros por sentirnos perjudicados por estas cosas», indicó.

Al finalizar, uno de los vecinos asistentes a la reunión, increpó pidiendo al alcalde Patricio Freire ponerse en el lugar de la ciudadanía, llegando a tratarlo de mentiroso: «Está acostumbrado a rodearse de matones».

Los vecinos de Algarrobal, tienen la sensación que las autoridades no los protegen, e incluso tratan de mentiroso al representante de la empresa GEA, porque según los vecinos hicieron una exposición perfecta, donde dicen que tienen compostaje, reciclaje, eso lo tildan de mentira: «Para nosotros que vivimos al lado, ellos se saltaron de basural a relleno sanitario, se saltaron todas las etapas, vivimos con las moscas, con el mal olor, nosotros continuamente subimos a la loma del cerro y están ellos ahí (…) no creemos esas cosas, son mentiras eso de la empresa perfecta que cumple con todas las normas es mentira, es mentira, no creemos nosotros en esas cosas», sostuvo Andrea Quijanes.

Otro vecino mencionó que es la misma sensación de la primera reunión: «La sensación que a mí me da, es que esto está totalmente oscuro, se está desviando, hay un proyecto que te lo presentan de una manera donde la gente no lo comprende, no lo entiende, por eso primero capaciten a los vecinos».

Juan Antonio Reyes Arroyo, otro vecino, destacó que tras la reunión, quedó totalmente decepcionado por cómo fue presentado el tema, tanto por parte de SEA «por parte del representante de GEA, acá lo único que mueve es un tema político y económico».

Julieta Álvarez, señaló que su conclusión es «que tanto las autoridades no tienen ninguna solución para este tema y GEA solamente se dedica a decir falsedades».

Por su parte el alcalde Patricio Freire le pide a la empresa GEA que retire el proyecto.

ALCALDE FREIRE REITERÓ SU TOTAL RECHAZO AL PROYECTO DE EMPRESA GEA



El Alcalde Patricio Freire prefirió no opinar sobre los incidentes ocurridos la tarde del martes en la sede vecinal de Algarrobal, donde se realizaba la segunda reunión para tratar el tema del traslado de las arenas contaminadas desde Las Salinas, en Reñaca, hasta el CIT de La Hormiga, ubicado en ese lugar y de propiedad de la cuestionada empresa GEA por su actuar con los vecinos del sector.

Durante el desarrollo de la reunión, se vivieron momentos tensos, pero al final fue donde más se exasperaron los ánimos y fue que uno de los asistentes lo increpó tratándolo de mentiroso e incluso emplazando para que explicara un posible vínculo con GEA, la empresa titular del proyecto y que va a recibir las arenas contaminadas.

Consultada la primera autoridad comunal sobre este hecho, no quiso hacer ningún tipo comentario, reconociendo que son solamente puntos de vistas de todos los vecinos, los cuales comparte.

Reiteró que como alcalde, está contra este proyecto al cual califica como nefasto: «Voy a seguir hasta el final contra ese proyecto, así como estuvimos contra los estacionamientos subterráneos que llegamos a la Corte Suprema, también en este nefasto proyecto de traer arenas contaminadas a la ciudad de San Felipe nos oponemos rotundamente», sostuvo.

Junto con ello, consideró un chiste de mal gusto que la opinión de los vecinos no sea vinculante, que no tengan ninguna importancia, en ese sentido señaló que las instituciones están actuando mal.

Consultado por la existencia de algún vínculo con GEA, titular de este proyecto, el alcalde reconoció que hace treinta años ayudó a este emprendimiento: «Hace treinta años cuando había un emprendimiento de una persona, yo lo apoyé y yo seguiré apoyando a cualquier emprendedor que necesite de mí», dijo.

– ¿GEA es un mal vecino como lo catalogan los residentes de Algarrobal?

– No (…) en eso me abstengo.