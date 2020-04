‘Tíos’ de furgones escolares ‘claman’ por ayuda económica al gobierno

Un verdadero drama económico están viviendo las ‘Tías’ y ‘Tíos’ que trabajan en transporte escolar, ello porque debido a la suspensión de clases no han podido trabajar y por ende no tienen ingresos para poder vivir y principalmente poder cumplir con los compromisos comerciales que tienen algunos que deben pagar cuotas por sus vehículos. Es simples palabras, un tremendo daño colateral por la pandemia del Coronavirus.

Beatriz Moreno Chapa, presidenta de la Agrupación de Transporte Escolar de Aconcagua (ATEAC), señaló a nuestro medio la difícil situación que están viviendo los asociados.

Nos cuenta que los problemas comenzaron el año pasado con el ‘estallido social’. Este año en el mes de marzo sólo alcanzaron a trabajar siete días hasta que se suspendieron las clases.

“Desde ahí no hemos tenido clases por el motivo de la pandemia, varios de los tíos no tienen otro ingreso aparte de lo que es trabajar en el transporte escolar, y detrás de eso viene toda una familia, por ende no han pagado letras de furgón, dividendos, arriendos, colegios, universidades, todo lo que conlleva el no trabajar. Por eso estamos pidiendo ayuda al municipio, el gobernador, que nos pudieran ayudar con algo, porque la verdad de las cosas nosotros vemos que no tenemos ayuda de nadie, porque como supuestamente somos como privados, porque no pertenecemos al transporte público, pero nos exigen todo lo que tiene que ver con el transporte público, dos revisiones al año, estar inscritos en el Ministerio de Transportes, entonces así como nos exigen, nosotros también queremos que nos ayuden”, dijo Beatriz.

– ¿Cómo podría ser esa ayuda?

– Un bono que nos dieran mientras tanto, porque después que esto se solucione o que bajen los contagios por la pandemia, nosotros no sabemos cuándo vuelvan los niños a clases. Todos los niños no van a ocupar transporte escolar porque hay apoderados que quedaron sin trabajo, no están percibiendo sueldo, entonces por ende no van a poder contratar el servicio.

Todas estas inquietudes las están haciendo llegar al gobierno a través de sus dirigentes nacionales para ver qué se puede hacer.

– ¿La rebaja del impuesto al petróleo les beneficia a ustedes?

– Nosotros no tenemos derecho a devolución de impuestos, nosotros estamos exentos de pago de IVA, nosotros pagamos un PPM que es como un ahorro, que después se nos devuelve como un poco de ganancia, pero es casi nada, en comparación a estar meses sin trabajar; tenemos cuotas de furgones escolares que corresponden a más de 500 mil pesos la cuota y pasamos meses sin trabajar, se hace como nula la forma de cómo pagar esas cuotas.

– ¿O sea le pueden aplicar la cláusula de aceleración y quitar el furgón o no?

– En algunos casos sí, hay algunos que lo sacaron por los bancos y otros por financieras… Las financieras cero apoyo, o sea sí o sí tiene que pagar la cuota que corresponde al mes.

– ¿No están dentro de las medidas que están adoptando los bancos?

– No, tampoco, o sea se ha implementado ayuda del Banco Estado, del Banco Chile, no sé si hay otros tíos que tengan en otro tipo de banco, pero lo que es las financieras no están dentro de esas medida.

Al finalizar reitera el llamado a las autoridades que puedan ayudarlos económicamente, llevando al gobierno central sus inquietudes, sus necesidades: “Detrás de todo tío, tía, hay una familia. La verdad de las cosas que esas familias lo están pasando realmente mal”, señaló.

En San Felipe son alrededor de 80 furgones de transporte escolar que trabajan trasladando estudiantes a los distintos colegios de la ciudad.