Tíos de furgones escolares salieron en caravana pacífica a pedir ‘perdonazo’ a bancos y financieras, y Carabineros les cursó infracción por tocar bocina

Mal les fue a los transportistas escolares en su intención de poder realizar una caravana por la ciudad de San Felipe para poder llamar la atención de las autoridades por la difícil situación que atraviesan, producto de la pandemia, y principalmente pedir un ‘perdonazo’ a los bancos y financieras para aplazar los créditos. Esto porque Carabineros de San Felipe les cursó partes a todos los ‘Tíos’ que participaban de esta actividad. Es decir, lo pésimo que les está yendo con la suspensión de las clases, ahora van a tener que pagar una multa por manifestarse pacíficamente para plantear el drama que están viviendo.

Uno de los ‘Tíos’ participantes, Danilo Contreras, dijo a nuestro medio que esta era una caravana pacífica como se lo plantearon al gobernador: «Llegamos a Maipú-Freire y nos encontramos con la sorpresa que cinco carabineros más una patrulla nos detienen, nos piden las licencias, documentos. Yo digo que esto es una caravana pacífica, no estamos destruyendo nada físico, respetamos toda la señalética y no sé qué esperan», señaló Contreras.

Otra ‘Tía’ que se refirió a esta situación con Carabineros fue Beatriz Moreno Chapa, presidenta de ATEAC, quien manifestó: «Ellos nos desviaron hacia acá y nos pidieron las licencias para fiscalizar, no para sacarnos los partes, y la persona que dijo que lo hicieran es Franco no sé cuánto que se llama. Yo llamé al mayor Guzmán, estaba aquí y ahora no está así es que nadie da una respuesta. El parte es por ir tocando la bocina, pero hay uno que ni siquiera tiene la bocina buena, pero le están sacando el parte igual. Entonces cómo ellos (Carabineros), si no estaban aquí, cómo pueden certificar que esa persona venía tocando la bocina, cuando recién a los carabineros los topamos en Maipú. En todo caso van a tener que buscar quien se los pague, si no tenemos plata, no estamos trabajando, de dónde vamos a sacar plata para pagarlo. Esto es una ridiculez, pero bueno, tendremos que esperar y apelar al juez de policía local. No sé dónde pasarán estos partes, y que entiendan porque parece que algunos entendemos la situación en que estamos y otros no», señaló.

BOCINA MALA

Aunque usted no lo crea o suena para la risa, uno de los infraccionados fue Víctor Montes de un medio de comunicación @EmerVcordillera, quien señaló que le advirtió a Carabineros que su bocina estaba mala: «En estos momentos Carabineros se está escudando por esta caravana pacífica respetando todas las señales del tránsito, donde no son más de 15 a 16 vehículos del transporte escolar en San Felipe, están infraccionando por hacer mal uso del aparato sonoro. Yo hablé con el capitán Franco Herrera que está a cargo del trámite que está haciendo Carabineros… que es bastante injusto, le mostré cuando estaba haciendo el parte que la bocina de mi vehículo está mala, entonces por qué me está infraccionando si yo tengo la bocina mala en este caso. Encuentro que no da a lugar tanto despliegue de Carabineros, estamos haciendo una marcha pacífica, no estamos pidiendo bonos, nada, solamente estamos pidiendo a las entidades financieras, bancarias, que nos den un ‘perdonazo’ más que nada. Si nadie les está diciendo que sea gratis, nadie está diciendo que no paguemos los créditos de los vehículos, sino que solamente nos aplacen hasta que se solucione esto. El transporte escolar a nivel nacional está viviendo una situación lamentable por la pandemia que se está generando en el mundo, algo que lamentablemente se les escapa de las manos a todos. Encuentro que un despliegue de más de 10 Carabineros para 16 furgones escolares que veníamos en una caravana totalmente pacífica, respetando las señales del tránsito, encuentro totalmente arbitraria, principalmente a mí porque tengo mala la bocina y me están pasando un parte por hacer mal uso del aparato sonoro», dijo.

En cuanto al motivo de la caravana, Contreras explicó que tiene que ver con «llamar la atención por lo que estamos viviendo, lamentablemente estamos con brazos cruzados, llevamos dos meses sin recibir un sueldo, hay tíos que están perdiendo los furgones… tiene que entregarlos, no nos dan soluciones los bancos, las financieras, entonces no sabemos qué hacer, estamos a brazos cruzados», indicó Danilo Contreras de Agrupación independiente.

QUÉ DIJO EL GOBERNADOR

Representantes de los transportistas escolares se reunieron con el gobernador provincial Claudio Rodríguez Cataldo, quien recordó que se está en un estado de excepción constitucional, «eso significa que el control del orden y la seguridad pasa a manos del jefe de la defensa nacional, que en este caso es el contralmirante Yerco Marcic. Por otro lado digamos eso también significa que están limitadas las libertades personales y entre ellas naturalmente las manifestaciones. En segundo lugar, sobre la reunión propiamente tal, creo que fue una reunión muy provechosa que teníamos ya acordada desde la semana pasada, donde los transportistas escolares querían hacerme entrega de una carta y al mismo tiempo tener la posibilidad de conversar algunas otras iniciativas en detalle en lo cual hemos podido avanzar. Nos hemos comprometido para ver algunas tareas puntuales que allí se plantearon y al mismo tiempo hemos tomado el acuerdo de mantener una mesa de trabajo de manera de ir naturalmente buscando iniciativas y alternativas que les puedan ayudar a ellos en esta difícil situación, en este difícil momento por el que están pasando», indicó.

Sobre las principales inquietudes presentadas por los transportistas escolares, éstas tienen que ver con que no han podido desarrollar su actividad y por lo mismo no están recibiendo ingresos: «Tienen compromisos que cumplir, especialmente con los bancos, y en ese sentido estuvimos viendo ya los beneficios o medidas económicas que ya ha dado a conocer el gobierno, pero al mismo tiempo hay ciertas particularidades que hacen necesario el poder hacerse cargo y es en lo que nos hemos comprometido», finalizó el gobernador provincial de San Felipe Claudio Rodríguez Cataldo.