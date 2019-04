ACTUALIDAD Más de 12 millones de pesos roban desde caja fuerte en servicentro Shell

Hombre muere tras recibir brutal golpiza en aparente asalto Policial Todo listo para juicio oral contra presunto homicida del joven Guido Cabello Homicidio en pleno centro de San Felipe: Ayer en la sala uno del tribunal de garantía de San Felipe se llevó a afecto la audiencia de preparación de juicio oral por el asesinato de Guido Cabello López, crimen ocurrido el día sábado 16 de junio del año pasado, cuando el joven cayó al suelo desangrado en calle Prat, frente a una oficina de telefonía, hasta donde alcanzó a caminar luego de haber sido apuñalado a unos 70 metros en la intersección de las calles Navarro con Prat. El único imputado por este crimen es Walter Olmos Villalobos.

Al respecto el fiscal Alejandro Bustos dijo que la fiscalía aportó todos los medios probatorios con los que pretende acreditar los hechos: «No hubo exclusión de pruebas del Ministerio Público, hubo un debate con respecto a pruebas que está ofreciendo la parte querellante, en definitiva es prueba que podrá ser incorporada en un evento de condena que tiene por objetivo acreditar la mayor extensión de un eventual mal causado, si es que se dan por establecidos los hechos al ser condenado. La defensa acompañó medios de prueba, la declaración de la mamá del imputado así como un peritaje sicológico que dice relación con dos puntos; uno de ellos dice relación con la alevosía, lo que pretende la defensa es desecharla en el sentido del comportamiento anterior del imputado, sus circunstancias de vida y además colaborar con la investigación, en el sentido que mamá del imputado habría estado allí cuando éste es detenido y tiene información que aportar a la existencia del hecho y el informe psicológico va en el sentido similar», dijo el fiscal.

– ¿Cuánta pena está solicitando el Ministerio Público o cuál es la pena que corresponde en este caso?

– Nosotros estamos pidiendo una pena de presidio mayor en su grado máximo, el imputado tiene una irreprochable conducta anterior, estamos pidiendo 20 años de presidio.

– La irreprochable conducta anterior podría servir a favor de él.

– Efectivamente, es una circunstancia atenuante desde ya reconocida por el Ministerio Público por un elemento objetivo, el imputado no tiene ninguna condena en su extracto de filiación.

– Fiscal, ¿para ustedes está claro este caso, el imputado es el presunto autor de este homicidio?

– A ver, la fiscalía tiene antecedentes plausibles en cuanto a la existencia del delito atribuido al imputado y la razón por la cual hemos deducido acusación, entendemos que se logrará acreditar en el juicio oral.

– ¿Qué pasa ahora, se fija una fecha para la audiencia de juicio oral, más o menos cuanto tiempo debe pasar para eso?

– Ahora está el plazo para recurrir en contra del auto apertura, la verdad que es un plazo en esta situación formal, no hubo ningún incidente y una vez que venza el plazo, el Tribunal de Juicio Oral fijará una fecha para la audiencia de juicio que puede ser en un mes y medio. MADRE ASEGURA QUE ES INOCENTE

Caber recordar que por este homicidio actualmente está en prisión preventiva Walter Olmos Villalobos. Precisamente nuestro medio conversó con la madre del imputado, Angélica Villalobos Reyes, a la salida del tribunal ayer en la mañana, quien consultada sobre su estado actual como familia por todo esto donde se acusa a su hijo del homicidio de Guido Cabello López, dijo que como familia han estado muy mal; «demasiado mal, ha sido algo terrible el ver a mi hijo preso, él nunca había estado en una situación así, por ende, como familia estamos mal, tanto por el suceso, porque yo realmente siento mucho y entiendo por lo que está pasando la otra mamá, porque yo estaría en la misma posición, pero yo como mamá de Walter estoy sufriendo de la misma manera», indicó.

– ¿Cómo lo ve, que ha logrado conversar cuando lo visita?

– Mi hijo es muy tranquilo, él no ha estado bien para nada, como muchas personas dicen, sin conocerlo lo han juzgado, él ha estado muy mal, ha tenido que pasar por cosas muy fuertes y estamos apoyándolo en todo lo que se pueda, estamos haciendo todo lo que corresponde debido a la ley, y yo creo cien por ciento en mi hijo… yo soy su mamá… yo lo crié y estoy totalmente segura que él no fue.

– ¿Usted está segura que él es inocente?

– Sí, estoy segura que él es inocente.

– ¿Quién podría ser entonces o en quién piensa usted como mamá? ¿Tiene otro sospechoso?

– Es obvio que son los mismos niños que lo culparon, y le diré que yo no conozco mucha gente de la zona, para nada, pero hay mucha gente que cuando saben que yo soy la mamá de Walter, la misma gente me dice: ‘pero oiga, nosotros sabemos que en realidad quien lo mató fue este otro niño’, y yo digo que a mí me gustaría que la justicia también supiera eso.

– ¿Cómo fue ese día o esa noche?

– La verdad es que en la pelea con el niño se provocó en un horario en el cual no estaba presencialmente mi hijo, mi hijo estaba en casa conmigo y tengo testigos, los niños que pelearon con Guido fueron los otros dos niños que atestiguaron en contra de mi hijo.

– ¿Eso es lo que le ha contado su hijo cuando lo ha visitado?

– Y es que es así, es así porque mi hijo no estuvo en la pelea en la mañana, mi hijo se juntó en la tarde con los niños.

– ¿En la tarde cuándo suceden los hechos?

– Cuando suceden los hechos, es claramente que los niños son los que tenían este pensar, es lo que yo pienso que era así porque él en ningún momento tenía esa planificación, ni siquiera lo conocía… ellos no se conocían, por ende no tiene ningún motivo, mi hijo no tenía ningún motivo para haberlo hecho, no se conocían, no tenía problemas, no eran ni siquiera amigos… nada, mi hijo ni siquiera tenía el número de este niño, entonces para nosotros ha sido un impacto muy fuerte… demasiado fuerte como familia, para todos.

– Esa noche ustedes estaban en su casa, ¿cómo se enteraron, por la prensa que había sucedió esto, la muerte de Guido, y después detienen a su hijo?

– Sí, estábamos en casa, cuando yo vi la publicación obviamente me acongojé porque yo soy mamá, pero jamás me imaginé que a los días posteriores iba a suceder en lo que estamos hoy.

– ¿Qué le puede decir a la mamá?, bueno usted estuvo con ella ahí en la audiencia.

– La verdad es que yo se supone que he estado con la mamá en las preparaciones de todo este trámite, el juicio y todo esto que hemos hecho, yo no me he acercado a ella para nada por un tema de respeto, y como yo le dije anteriormente, yo me imagino porque yo tengo a mi hijo, pero yo me imagino cómo una mamá se debe sentir cuando pierde a un hijo, yo me siento… (se emociona), de forma… ella no lo tiene, yo lo tengo, pero no lo puedo ver… entonces yo creo que es como un dolor parecido… y aquí hay dos familias sufriendo obviamente más cuando uno no conoce este tipo de cosas, yo estoy aprendiendo recién todos estos trámites, todos estos trámites y mi hijo igual, como le digo nunca había estado detenido, él no tiene ningún tipo de antecedentes, por ninguna índole, así es que como familia estamos por ambas partes igual.

– ¿Qué espera ahora? ¿Nada más que llegue pronto el juicio para que se sepa todo?

– Que llegue pronto el juicio y yo pido que sea lo justo… yo solo pido que la ley sea justa… nada más que eso… que sea justa… con ambas partes.

