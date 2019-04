ACTUALIDAD Trabajador que no quedó conforme con sueldo agredió con cincel a su jefe

Trabajador que no quedó conforme con sueldo agredió con cincel a su jefe Obras de Mejoramiento Hospital Psiquiátrico: Carabineros de la Tenencia de Putaendo detuvo a un trabajador que laboraba en las obras de mejoramiento del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, acusado de haber agredido con un cincel a un jefe de terreno porque no estaba de acuerdo con su sueldo correspondiente al último mes.

La información de esta detención fue entregada por el jefe de Carabineros de esa comuna, Teniente Marcelo González, quien dijo a Diario El Trabajo lo siguiente: «En la jornada de la mañana a eso de las 08:00 a 08:30 horas aproximadamente, al interior de la obra, uno de los jefes de terreno es encarado por uno de los trabajadores en el sentido por unas demandas salariales, no había quedado conforme con su salario que se le había cancelado correspondiente al mes, entonces ahí según las versiones que nosotros manejamos, se habría iniciado una discusión que finalmente terminó con una agresión física por parte del trabajador al jefe de terreno, el cual finalmente, una vez constatadas sus lesiones en el Hospital de Putaendo, fueron de carácter leve, fue agredido con una herramienta de construcción, específicamente con un cincel a la altura de uno de sus oídos; bueno, tomamos conocimiento de esto, Carabineros se traslada al lugar y se procedió a la detención del agresor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, quedando finalmente en libertad en espera de citación por parte de la fiscalía», señaló el oficial.

Este hecho ocurrió este lunes 8 de abril, en horas de la mañana.

El imputado pertenece a una empresa contratista.

Consultado si este descuento estaría relacionado con la paralización del año pasado, el oficial lo descartó pues el descuento corresponde al último mes de trabajo como fue marzo.