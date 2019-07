ACTUALIDAD Trabajadora de aseo denuncia robo de refrigerador de su carro en Rodoviario

Trabajadora de aseo denuncia robo de refrigerador de su carro en Rodoviario Afectada además dice no haber sido atendida como corresponde en Carabineros. Dos delincuentes usando overoles naranjos robaron un refrigerador desde un carrito ubicado en el interior del Terminal Rodoviario de San Felipe. El robo del aparato se produjo este domingo a eso de las 13:38 horas, quedando registrado en una de las cámaras de televigilancia del lugar.

Junto con lo anterior, lo otro que manifestó es que según ella, no fue bien atendida, como corresponde a una ciudadana que busca auxilio en una institución pública, en este caso Carabineros de San Felipe.

La afectada, que se identificó como María Ester Tapia Varas, apenada y entre lágrimas confirmó el hecho indicando que se percató ayer en la mañana, a eso de las 07:00 horas, cuando entró a trabajar. Ella labora en la empresa de aseo que presta servicios al municipio. «Hoy día (ayer) a las siete de mañana los guardias abren el terminal, el lado donde yo me estoy instalando con un puesto para vender papas fritas, sopaipillas, ese tipo de cosas; tengo un carrito y al lado tenía una máquina refrigerada, que me conseguí con un caballero a quien le tengo abonado solamente 80 mil pesos de un total de 180 mil pesos, le tengo que seguir pagando, el 15 quedé de darle el resto de plata porque todavía no la tengo pagada. Resulta que me encontré con la sorpresa a las siete de la mañana que me habían robado la máquina, llamé a Carabineros, Carabineros vino y me tomó los datos y todo, me dicen: ‘Ya, cuando consiga el video nos lo lleva a la Comisaría para ver qué podemos hacer’. Me conseguí el video, llego a la comisaría, llego allá y me dice que tengo que pasarla a un CD yo misma para poder llevarla yo misma a fiscalía, y yo le dije: ‘Señor, pero cómo si usted me acaba de decir que la tenía que traer para acá porque ustedes iban a hacer el procedimiento… No hacen nada. Resulta que me dice: ‘Usted tiene que llevarla mañana a la fiscalía porque hoy se va el parte a la fiscalía, mañana llega a la fiscalía y usted va con el CD, o si quiere me deja el teléfono’. Le dije que cómo le iba a dejar el teléfono si es mi herramienta de trabajo, por si me pasa algo, yo tengo que andar con mi teléfono, llamar a mi jefe: ‘Ya -me dijo- mañana consígase un CD, grábelo y lo lleva a la fiscalía’. Ahí me devolví, fue tanta la desesperación que no me dieron ninguna solución más, me miraron así bien raro, será porque ando vestida de Veolia, porque trabajo en la calle en la basura, en realidad yo sirvo al país, sirvo a mi país con dignidad», indica María Ester.

Sigue contando que después salió del cuartel de Carabineros: «Entonces ahí salí y con la desesperación me vine a la PDI, al señor de la PDI le expliqué la situación en que estaba, me dijo: ‘Pero si usted ya hizo el procedimiento en Carabineros’; ahí le dije: ‘Entonces usted tampoco me va ayudar, si estoy desesperada, traigo el video, aquí están las personas que me sacaron la máquina, se ven, están en la cámara’. Le dije: ‘Tiene que ayudarme’. Me dice: ‘Bueno, señora la voy a ayudar’. Le expliqué la situación que me había pasado en Carabineros y me dijo que ‘estaba muy mal tomado el procedimiento, señora, ¿sabe por qué?, porque usted no tiene porqué hacer el procedimiento de Carabineros, eso le correspondía a ellos’. Yo le dije: ‘Bueno, ¿cómo lo puedo hacer entonces?’, me dijo: ‘Vaya mañana a la fiscalía como ellos le dijeron, pero está muy mal tomado el procedimiento, ahí pida que su parte pase a la PDI porque los vamos a encontrar a los tipos que le sacaron la máquina, porque está bien clarito aquí en el video quiénes son’», señaló entre lágrimas la víctima.

– ¿Son dos personas?

– Son dos personas, y la verdad me cuesta mucho lograr tener mis cosas, quiero tener ese ‘localcito’ ahí, he tenido muchos obstáculos, como he tenido personas que me han brindado su ayuda para lograrlo, pero hay personas que han puesto muchos obstáculos para que yo esté en ese lugar, pero tengo fe en el Señor que me va a ayudar y salir en victoria con Dios.

Cabe señalara que en el video se aprecia a dos sujetos que van con unos overoles color naranjo, entran y salen posteriormente con el refrigerador.