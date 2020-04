ACTUALIDAD ¡Buenas noticias!: No hay nuevos contagios Covid-19 en Valle de Aconcagua

Comunidad Trabajadores de parquímetros de brazos cruzados tras suspensión del servicio Literalmente de brazos cruzados y con una tremenda incertidumbre sobre el futuro están los trabajadores de parquímetros, luego que la empresa a cargo del cobro por estacionamiento declinara prorrogar el actual contrato por otros meses como se había planteado inicialmente. La ex presidenta del sindicato, Rosa Olivares, conversó con nuestro medio, expresando su malestar contra la municipalidad de San Felipe porque supuestamente no habría aceptado las condiciones de la empresa, en el sentido de trabajar con la mitad del personal, mientras se arregla la situación país afectada por esta emergencia sanitaria. Señaló que hicieron una reunión el viernes donde el jefe les explicó que "la municipalidad no le iba a renovar contrato hasta el 02 de mayo, que es por tres meses hasta que haya licitación. Nosotros teníamos entendido que íbamos a continuar, de hecho habíamos continuado, pero después pararon la… (licitación), que supuestamente era el 02 de mayo, así es que ahí estamos, a la espera de lo que va a pasar", señaló. – ¿Pero qué va a pasar, la empresa no puede seguir operando con los mismos operarios, algo así? – Claro, ese el tema, que no podían seguir con los mismos operadores porque las calles no estaban dando, bajaron mucho del porcentaje que se hacía antes… bajó mucho, entonces después habían eliminado gente, para recibirlos en el mes de mayo cuando se mejoraran las cosas, por eso se estaba trabajando ya con 17 a 20 personas como máximo, porque las calles ya no estaban dando, estaban trabajando las calles mejores nomás. El jefe fue a hablar a la municipalidad para que le bajaran aunque sea el 50%, para poder recibir más gente, pero no se llegó a acuerdo. Primero en la municipalidad le habían dicho que le rebajaban el 50%, pero con el hecho de recibir a todo el personal. ¿Cómo iba a recibir todo el personal si las calles no daban?, por eso la empresa decidió no trabajar en esas condiciones. – ¿Qué va a pasar el 02 de mayo, hay otra licitación o algo directo? – No, es algo directo con la misma empresa, se supone que el 02 mayo recibirían a todo el personal como antes, va a depender de cómo estén las condiciones con el virus, todo eso. – ¿Qué piensan ustedes? – Bueno, en estos momentos quedamos cruzados de brazos porque al final estamos todos sin trabajo, no estamos recibiendo sueldo, nada, nada. – ¿Hay algún tipo de pago de finiquito? – Sí, la empresa nos va a pagar el finiquito, durante esta semana, en eso no tenemos problemas, con la empresa nunca hemos tenido problemas en ese sentido. – ¿Cuál es la esperanza, volver a trabajar con la misma empresa, que se resuelva el problema? – Que se solucionen luego los problemas, que volvamos a trabajar con la misma empresa. Nosotros estábamos bien, la empresa nunca nos falló en el sentido de sueldos, siempre nos pagó anticipado. – ¿O sea si la municipalidad hubiera aceptado la condición de la empresa, hubieran seguido? – Claro que se hubiese seguido con el personal que estábamos, mientras se pasara todo esto, que era igual la mitad de las personas, porque somos cuarenta y estaba trabajando la mitad. Pero igual la municipalidad no tiene conciencia, igual hay familias detrás de todo esto. Importante señalar que desde el sábado no se vio personal cobrando parquímetros. El contrato entre la empresa de parquímetros y la municipalidad de San Felipe terminó el día 25 de marzo. Desde el municipio indicaron que se va a evaluar en su minuto, cuando la situación tienda a normalizarse, la posibilidad de un nuevo trato directo, mientras se llama a una licitación pública que el Concejo aspira con nuevas condiciones para los próximos años. Esta versión la entregó el director jurídico de la Municipalidad de San Felipe, abogado Jorge Jara Catalán.