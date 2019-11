¡Tragedia! Perdieron todo en incendio y hoy no tienen dónde vivir ni dormir

Matrimonio pide ayuda:

Un verdadero drama familiar está viviendo un joven matrimonio que el pasado 08 de octubre perdió todo producto de un incendio que afectó a su inmueble ubicado en el sector de El Algarrobal, quedando apenas con lo puesto. Se trata de Elba Romina Gallardo Garay y su esposo Digno.

«Mire, nosotros éramos personas de calle, gracias a Dios tiramos para arriba porque para mí igual no era vida, menos para mi esposo, y estábamos nosotros habitando una casa y resulta que se nos quemó la casa el 08 de octubre con todo lo que ha pasado, saqueos, paro, todavía no podemos tener nuestro hogar, estamos durmiendo en la calle, para mí no es digno, no hemos recibido ninguna ayuda, nada. Yo no pido riquezas, ni chalet, pero solamente quiero dormir dignamente, tener un techo», señala Elba.

– ¿Cómo están ustedes hoy día?

– En estos momentos estamos en la calle, estamos durmiendo al lado donde se nos quemó la mediagua. Estamos durmiendo ahí. Imagínese, llega la noche y llegar ahí, la tristeza que se siente ahí, me da pena, es algo muy triste mirar todo quemado, estar durmiendo en un colchón de guagua con dos frazadas… mirar las estrellas, mirar lo quemado, es triste… para mí es triste y necesito ayuda… necesito ayuda.

– ¿Qué han hecho en ese sentido por ustedes, han ido a la Dideco?

– Hemos ido a Dideco, pero los camiones están en paro, que no hay personal, que andan sacando cosas de la basura de los saqueos, limpieza de calle. Yo sí también entiendo, pero también entiéndannos a nosotros, que lo que nos pasó a nosotros es más trágico, porque nosotros somos personas pobres, no podemos decir ‘vamos al banco, compramos otra casa’… no, somos pobres, personas pobres.

– ¿Cómo sucedió el incendio?

– Eso empezó por un cortocircuito, por un cable de la luz empezó. Eso estaba deshabitado por mucho tiempo y resulta que nosotros pagamos la luz, el agua porque esa casa no tenía ni luz ni agua, ahí empezamos a lavar nuestra ropa y ahí empezó a salir, empezaron a prenderse los cables.

– ¿Esto dónde queda ubicado?

– En El Algarrobal.

SIN TRABAJO

En tanto Digno, su esposo, se encuentra sin trabajo porque se dedicaba a estacionar vehículos en el denominado ‘mall chino’ que se ubica en el ex cine Aconcagua, pero están efectuando trabajos de cierre lo que le ha imposibilitado obtener dinero, debiendo vender parches curitas.

Dice que se quedó con lo puesto en cuanto a ropa. También nos dijo que ellos tienen una mediagua en el sector 21 de Mayo, pero no tienen cómo ir a buscarla. Espera que alguien les ayude.

De esta situación tomó conocimiento Andrea Quijanes, dirigente de la junta de vecinos del sector, quien nos comentó que supo de la tragedia, aunque no conocía quiénes eran los afectados. Por intermedio de nuestro medio ahora tomó conocimiento, comprometiéndose a lo menos a conseguirles mercadería. También aprovechó para pedir públicamente a la Dideco que se preocupe de esta situación.

Este matrimonio se encuentra ubicado constantemente en calle Traslaviña, frente al ex cine Aconcagua, en el caso que alguien quiera ayudarlos.