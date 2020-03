ACTUALIDAD Acuerdo económico pone fin a denuncia de acoso laboral y sexual contra alcalde de Catemu

Ayer murió Leticia Freire Canto, hermana del alcalde sanfelipeño Patricio Freire Comunidad «Trajo tanta alegría a nuestras vidas que hasta con cueca la despedimos en casa» José Freire Canto, hermano de Leticia: Ayer en horas de la tarde fue despedida a su Última morada la contadora sanfelipeña Leticia Freire Canto. Sus familiares la describieron como muy entregada a las obras misioneras de la Iglesia Católica, mujer alejada de las discusiones y siempre irradiando alegría entre los suyos y cercanos. Rodeada de todo el amor que su familia supo corresponderle en la más dolorosa despedida, así se vivió el amargo momento de las exequias oficiadas a la contadora sanfelipeña Leticia Josefina Freire Canto, a quien tan sólo hace 28 días los médicos le detectaron el fulminante cáncer que le quitó finalmente la vida. Ella era hermana del alcalde de San Felipe Patricio Freire, quien en su profunda tristeza no tuvo más refugio que los abrazos de sus hermanos, hijos, amigos y personas de todos los niveles sociales que llegaron a consolar su dolor. A la Misa realizada a las 17:00 horas en la Iglesia Catedral, llegaron también los concejales Mario Villanueva y Dante Rodríguez, así como el diputado Luis Pardo, quienes al lado de líderes comunitarios de la ciudad rindieron al final un respetuoso aplauso a Leticia. LE BAILAN CUECA José Freire Canto, hermano de la fallecida, recalcó públicamente el significado del nombre de su hermana, «Leticia es un nombre de origen latino que significa ‘alegría’ o ‘felicidad’. En la persona significa ‘la que trae alegría’. A mi hermana nunca la vimos deprimida o triste. Siempre fue muy cercana a la Iglesia, fue misionera en una pequeña isla de nuestro país, supo relacionarse muy bien con los sacerdotes y hasta estuvo un tiempo en Estados Unidos con misioneros católicos, visitó Polonia también y hasta llegamos a creer en un momento que se pondría los Hábitos de religiosa, finalmente ella decidió hacer su obra desde afuera. También debo recordar cómo le encantaba viajar, dentro o fuera de Chile a ella le encantaban los viajes (…) cuando los médicos nos informaron hace 27 días lo de su enfermedad, a todos nos impactó, ella sin embargo siempre recibió los resultados de sus exámenes directamente en sus manos, nunca la vimos triste, más bien ella nos consoló a todos, nos dijo ‘yo estoy lista para irme’, hace apenas tres días cuando ya estaba muy débil, nosotros le bailábamos cueca y ella nos hacía las palmas, alegre, una persona a la que no le gustaba discutir, con una gran capacidad para escuchar a las otras personas y de ponerse en su lugar», comentó su hermano José. Leticia fue contadora, no tuvo hijos pero sus muchos sobrinos y sobrino-nietos eran su adoración. La profesional se trasladó hace pocas semanas a casa de su familia en San Felipe, lo que le permitió despedirse rodeada de todo el amor y atenciones que sus seres queridos le dieron hasta el final de su vida. Roberto González Short El ‘Kike’ Acuña y su feliz debut como DT » Vecinos desesperados buscan continuar con las obras de alcantarillado