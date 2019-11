¡Tranquilidad automovilistas!: Planta Revisión Técnica seguirá funcionando hasta nuevo aviso

Ubicada en Avenida Sargento Aldea:

El Seremi de Transporte de la Quinta Región, José Emilio Guzmán, dijo oficialmente que la actual planta de revisión técnica de San Felipe, ubicada en Avenida Sargento Aldea, seguirá funcionando hasta nuevo aviso. Además descartó de plano la que se iba a construir en Avenida Encón.

«En primera instancia todos sabían que había una fechas 31 de octubre, pero no se le había informado al operador de la revisión técnica de San Felipe, por lo tanto y lo otro era la planta que supuestamente se iba a instalar en Encón, definitivamente yo ya firmé la resolución de que esa planta no podía seguir avanzando en términos que no estaba cumpliendo las condiciones, hay todo un proceso en que ellos se pueden defender, pero ya en primera instancia Encón no va, y no va ir definitivamente porque no hemos tenido descargos con todas las circunstancias que tenemos hoy día», señaló Guzmán, Seremi de Transporte de la Quinta Región.

Con respecto a lo anterior, aclaró que las licitaciones son por ocho años. Quedando un poco menos de cuatro, «por lo tanto yo creo que no va a insistir, porque en que se instale, busque otro lugar, aunque me dijeron que había la posibilidad de otro sector, que está ahí en Tres Esquinas, así es que se lo voy a comunicar si él quiere ir, sino rechace definitivamente o vamos a llamar a una nueva licitación», indicó el Seremi de Transporte.

Agregó que no sabe si el operador va a querer instalarse en otro lugar, «porque primero tiene que sacar todos los permisos municipales como corresponde, ver si cumplen con las condiciones técnicas, son 6.000 m2, en esos términos podría ser en términos de tamaño de terreno, pero tenemos que ver el tema de la municipalidad, que cumpla con las condiciones que la municipalidad exige en el Plano Pegulador y después viene todo el proceso de instalación», indicó José Emilio Guzmán.

Consultado respecto a la extensión del funcionamiento de la actual Planta de Revisión Técnica Centromotori, ubicada en Avenida Sargento Aldea de San Felipe, el Seremi manifestó lo siguiente «sí, por mientras nosotros no le avisemos sigue operando sin ningún problema, ahora la ejecutiva que tenemos a cargo los va a llamar para que estén con la tranquilidad que pueden seguir operando sin ningún problema hasta que nosotros le avisemos pasado todas estas circunstancias en que estamos hoy día», indicó Guzmán.

Cabe recordar que toda esta situación de la planta de revisión técnica en Encón fue dada a conocer por el dirigente de ese entonces Marcos Brito y en este último reflotada por el Core Rolando Stevenson Velasco.