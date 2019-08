ACTUALIDAD Conductora resultó herida tras chocar furgón contra poste de electricidad en ex ruta 60 CH

Alumnos que se sintieron estafados por OTEC UPLA fueron finalmente certificados Comunidad Transgénero denuncia supuesto abuso policial de Carabineros por su condición homosexual Procedimiento en local clandestino de licores: El vecino Rodrigo López Barrera, quien se identificó a nuestro medio como un transexual que responde al nombre social de ‘María del Pilar’, denunció ante Diario El Trabajo haber sido víctima junto a su pareja sentimental, de una violenta acción policial por parte de Carabineros de San Felipe, quienes realizaron un procedimiento por venta clandestina de licor en un inmueble ubicado en Chacabuco 104.

Según María del Pilar, ella se encontraba en el local definido como clandestino por Carabineros, el cual asegura arrienda para reuniones sociales con sus otras amistades homosexuales. Por lo mismo sostiene que no está abierto al público ni es un establecimiento comercial. Debido a lo anterior consideró injusto el allanamiento que Carabineros hizo en sus dependencias para decomisar el licor que tenía para el consumo propio y de sus amigos.

«Esto ocurrió la noche del viernes acá en mis dependencias, asegurando que yo tengo funcionando un Clandestino. Era cerca de la media noche, aquí es un local privado, aquí nada se vende, aquí lo que tenemos es un punto de reunión donde participamos homosexuales, aquí celebramos matrimonios gais y eventos a beneficio de nosotros mismos los homosexuales. Yo soy transgénero y mi marido es gay (…) lo que hicieron los carabineros fue un ataque homofóbico, les expliqué la situación y me trataron de ‘cochino CTM’, nos sacaron la madre. Nos trataron de maricones, a mi pareja (Javier Cortés) lo esposaron en la cocina y lo golpearon bastante, tampoco le constataron lesiones pues a combos y patadas lo pescaron y le pegaron (…) nos detuvieron con el argumento de tener un Clandestino, tuvimos que dormir en el calabozo y nos hicieron firmar un documento para no constatar lesiones, por eso yo fui este mismo lunes a poner mi reclamo en Carabineros, porque la violencia que usaron estos carabineros y los daños provocados, ¿quién me los repara ahora? Yo expliqué en Carabineros y me aseguraron que harían una investigación, yo sé que esas investigaciones no llegarán a buen puerto pues cuando se trata de parejas homosexuales el tema cambia, porque hay una Ley Samudio y una Ley de Identidad de Género que ampara a las parejas homosexuales y la violencia que usó Carabineros eso es tortura aquí y en ‘La Quebrada del Ají’, pues a mi pareja la dejaron hasta sin respiración», comentó a nuestro medio la persona afectada. RESPUESTA POLICIAL

Diario El Trabajo habló con el capitán Franco Herrera de la Segunda Comisaría de Carabineros San Felipe, quien tras nuestra consulta por los hechos y también por los dichos de ‘María del Pilar’, señaló: «Carabineros el día viernes aproximadamente a las once de la noche, se apersonó en Avenida Chacabuco 104 en donde funciona el ‘Club La Sultana Sex Shop’, este local se estaba promocionando en flyers. Carabineros fue a fiscalizar las patentes comerciales con las que en este caso este local debía contar, pues toda persona Natural o Jurídica que realiza algún tipo de venta, como en este caso algún producto o servicio, deben contar con los permisos municipales. Al concurrir a esta fiscalización nos encontramos con personas que trabajan en ese local, quienes se opusieron tenazmente a la fiscalización de Carabineros, prohibiendo y oponiéndose en este caso al ingreso de nuestros funcionarios al local, empujando a uno de los oficiales que iba a cargo de la patrulla; por tal motivo se debió reducir a esta persona y tomarlo detenido por la acción de carabineros en servicio, lo que también ocurrió con una segunda persona quien al ver la detención de la primera intervino a favor del primer detenido, empujando a los carabineros y ofendiéndolos verbalmente. Tras una revisión al local Carabineros logró acreditar que efectivamente había en el lugar una venta clandestina de bebidas alcohólicas, sin patentes, además se decomisaron cigarrillos de marca extranjera, sin poder demostrar comercialmente su procedencia, las personas fueron puestas a la orden de la Fiscalía de San Felipe y ese mismo día quedaron en libertad», comentó Herrera.

– ¿Hubo violencia innecesaria contra estas personas simplemente por el hecho de ser transexuales?

– No está en los protocolos de Carabineros de Chile actuar de esa forma, nosotros actuamos conforme a la ley, indistintamente de la condición sexual, racial, rango etario o la procedencia de las personas, pues todas las personas se rigen bajo las leyes de la República, de igual manera si estas personas se sienten afectadas y consideran que se sintieron así (abusadas o violentadas) Carabineros de Chile se encuentra llano a recibir cualquier tipo de reclamos que ellos quieran formular, e iniciaremos por lo tanto una investigación del mismo.

