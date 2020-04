Tras las rejas queda sujeto acusado de violar a su ex pareja

ACTUALIDAD Único paciente Covid-19 que necesitó respirador mecánico nos cuenta su historia

En prisión preventiva quedó un sujeto de 25 años de edad acusado de haber violado a una mujer de 22 años con la cual había sostenido una relación romántica hasta hace un tiempo. El hecho, según lo informado en el portal de la fiscalía regional, se produjo el día 17 de abril en San Felipe, cuando el imputado "habría ingresado por la ventana del segundo piso de su casa, ella se encontraba durmiendo y se despierta con el sujeto al interior de su cama ante lo cual este procede a violentarla sexualmente. En la misma cama se encontraba el hijo menor de la víctima de tres años de edad, razón por la cual ella se vio en la imposibilidad de reaccionar en forma agresiva en contra de este sujeto o de solicitar ayuda, debido a que se encontraba intimidada por él", explicó el fiscal Andrés Gallardo. La víctima fue atendida en el Hospital San Camilo para posteriormente realizar la denuncia ante Carabineros. El imputado al momento de ser detenido, señaló a Carabineros que fue la víctima quien le pidió subir al segundo piso para sostener relaciones sexuales. La audiencia de control de detención se efectuó el día sábado, pero el Ministerio Público pidió ampliación para realizar diligencias por parte de la Brigada de Delitos Sexuales. Una de las diligencias importantes fue tomar declaración a la víctima por parte de la Brigada de Delitos sexuales, además de ser revisada por un especialista. Finalmente, este lunes se pudo realizar el control de detención por medio de video conferencia, donde el imputado quedó en prisión preventiva, siendo formalizado por el delito de "violación con fuerza e intimidación, y con la circunstancia de aprovecharse de que la víctima se encontraba sin sentido. Se expusieron los antecedentes, los cuales acreditaban que el imputado había tenido participación en el hecho y había actuado con fuerza, intimidando a la víctima y aprovechándose que se encontraba dormida. También se hizo presente la investigación respecto a la coartada del imputado, la cual resultó ser insatisfactoria para acreditar que las relaciones sexuales habrían sido consentidas. El hecho que el imputado haya sido pareja de la víctima no justifica, bajo ningún punto de vista, que tenga dominio sobre ella y que pueda acceder a tener relaciones cuando él lo quiera, sin tomar en cuenta a la otra persona", indicó el fiscal Andrés gallardo.