Campamento ilegal de ‘Vizcachitas’ fue desmantelado por completo Crónica Tras varias horas de labor se cambió el sentido de tránsito en 11 ejes viales de San Felipe Los trabajos comenzaron a las 16:00 horas y la primera modificación vial ocurrió después de las 18:00 horas. Cerca de siete horas demoró la implementación del cambio de sentido de tránsito en once ejes viales de la comuna, proceso que culminó con éxito gracias al despliegue de más de 150 personas, entre funcionarios municipales, Carabineros y personal de apoyo de la UOCT y la empresa Auter.

A las 16:00 horas del viernes último, se apagaron y reprogramaron los semáforos en la Plaza de Armas y continúo con el resto de equipos existentes en la calles que cambiarían de sentido. Después de las 18:00 horas, se produjeron los primeros dos cambios: Bernardo Cruz, que ahora va de poniente a oriente; y Tocornal, entre Hermanos Carrera Oriente y Yungay, con dirección oriente a poniente.

En el transcurso de la jornada se implementaron el resto de los ejes, finalizando con los cambios de tránsito en Santa María Eufrasia y Artemón Cifuentes, cerca de las 23:30 horas.

El coordinador de este proceso y asesor urbanista del municipio, Rodrigo Salinas, destacó la rapidez con lo cual se desarrolló todo este proceso, finalizando antes de lo proyectado.

«Todo operó de manera óptima, en especial los tiempos de implementación y que la comunidad asimiló rápidamente las modificaciones», comentó. Salinas afirmó que el balance es positivo, «el proceso se hizo de forma diligente, esto permitió que el cambio fuera lo menos traumático para la comunidad».

«En ese sentido los vecinos aportaron, asimilando rápidamente el cambio, incluso mucho mejor que los pronósticos que teníamos nosotros como responsables de implementar estas modificaciones», agregó.

Carabineros, a su vez, informó que no se ha producido accidentes como consecuencia del cambio de sentido de tránsito, destacando que los conductores han manejado con mayor precaución.