Trasladan a Santiago a operario de APR La Troya herido en accidente de tránsito

Hernán Alegría permanece en coma inducido:

Al medio día de ayer fue trasladado a una mutual de seguridad en Santiago, el operador del APR La Troya, Hernán Alegría, quien días antes de Semana Santa participó en un accidente de tránsito ocurrido en ese mismo sector.

La información la entregó el gerente del APR La Troya, Humberto González, quien contó que el funcionario se encuentra en coma inducido: “Hoy la información se canaliza a través de la asistente social con su hija y la presidenta de nuestra cooperativa, hacen un reporte dos veces al día, a las 14:00 horas uno y el otro a las 17:00 horas”, indicó González.

– ¿Por qué está en coma inducido o cual es la lesión que tiene?

– Es al cráneo, lo han intervenido dos veces del TEC cerrado al cráneo.

– ¿No se ha logrado recuperar?

– No ha logrado, no ha dado señales de recuperación, pero se mantiene estable, no se ha agravado más, ese es el estado de salud de nuestro operador Hernán Alegría.

Comenta que la familia va a tener un apoyo por parte de la Mutual: “Nosotros esperando que se recupere ya tenemos la documentación, y lo otro del accidente que siga su conducto regular que corresponde”, dijo González.

– ¿Cómo está la familia?

– La familia está obviamente muy choqueada. Hernán es muy preocupado de todo el quehacer de compras, es el hombre de la casa y también de nuestro APR, el hombre de confianza. Obviamente estamos muy choqueados todavía, esperemos que evolucione bien nuestro amigo Hernán.

Cabe destacar que Hernán Alegría es casado y tiene tres hijos.

Como se recordará, el accidente se produjo el día miércoles 08 de abril a eso de las 17:00 horas en el sector de La Troya. En él participaron dos vehículos menores y Hernán Alegría fue quien sacó la peor parte.