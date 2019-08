¡Tremendo susto! Hallan en el cielo de casa una venenosa serpiente de coral albina

Advierten plaga de culebras y ratones en Benigno Caldera:

Especie habita en sectores tropicales, por lo que surgen numerosas preguntas respecto a cómo y desde dónde llegó al lugar.

El susto de su vida se llevó un matrimonio que encontró una serpiente de coral albina enrollada en la protección de un cable de la luz en el cielo del living de su casa, ubicada en calle Benigno Caldera, frente a la UPLA Campus San Felipe.

El dueño de casa, Eduardo Joaquín Jiménez Macías, dijo que fue una tremenda sorpresa la que se llevaron: «Resulta que ayer (lunes), nosotros no teníamos luz y mi señora llegó del trabajo y ella me dice: ‘Eduardo, algo se mueve ahí’. Ella pensaba en la parte eléctrica, que era un cable colgando, y resulta que ella después me dice: ‘¡Oye Lalo, hay una culebra!’… – No mujer, cómo se te ocurre-, le dije yo. – Imposible, culebras por acá no hay -le dije-, ratones sí te creo, pero culebras, no-. Y entonces abro un poco la puerta de la calle de la casa y claro, efectivamente era una culebra de un metro de largo y de un diámetro de una pulgada más o menos, y lo impresionante y lo raro y lo extraño es ¿por dónde llegó?, yo no sé, pero la cuestión es que estaba acá (nos indica con el dedo el techo), a la entrada de la casa, arriba, entre medio estaba la famosa culebra, estaba protegida entre el techo. Yo no sé cómo, pero yo con mi señora dormimos asustados, no podíamos, dejamos las luces encendidas, la tele e incluso yo tengo un gato aquí adentro y ni el gato se dio cuenta, pero lo que dicen los vecinos y los haitianos al lado, del recinto de al lado, dicen ellos mismos que hay plagas de ratones y plagas de culebras. Yo le dije que era imposible, pero efectivamente yo fui a hablar con ellos y me dicen ‘Lalo, Lalo, plagas sí, culebras y ratones’», señala.

Acto seguido dice que llamó al SAG: «No contestaron; llamé a los bomberos, tampoco; en la última instancia llamé a Carabineros de Chile y ellos llegaron, pero ellos llegaron tampoco inmediatamente, porque ellos no creían en la situación y llegaron tres patrullas, y cuando llegaron, se sorprendieron porque muchos decían: ‘El flaco se volvió loco, le pegó a la señora y ahí quedó la crema’, pero resulta que no fue así la situación. Menos mal que teníamos un saco papero, harinero, y con un palo de escoba la echamos. Claro, Carabineros de Chile dijeron que eran venenosas porque era una serpiente que traían los colombianos para deshabitar las casas, para que ellos se la tomaran en su poder», dijo Jiménez.

– ¿Cómo era?

– Era blanca con salmón, era muy hermosa, incluso yo saqué una foto con mi celular, de ahí se las voy a mostrar para que ustedes la vean. Es impresionante, yo no sé de dónde, no entiendo de dónde, porque no creo que una persona haya entrado, imposible, y más encima en la posición que estaba, las puertas se manejan cerradas de adentro y afuera.

Reiteró que Carabineros de San Felipe retiró la serpiente.

Cabe destacar que la serpiente de Coral Albina es una especie venenosa que se alimenta principalmente de roedores, aunque existe una especie, llamada falsa coral, que no es venenosa, ignorándose si la especie encontrada en esta vivienda corresponde o no a la falsa coral.