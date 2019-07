ACTUALIDAD Banda de estafadores utilizaban técnica del ‘cambiazo’ de falsos celulares

Conductores resultan heridos tras colisión en Chacabuco con Portus

‘Tren de los Valles’ recorrerá con turistas desde Los Andes a Quintero

Mabel Nochez, tras enterarse del premio al Emprendimiento: «Me las he llorado todas, ya no me quedan lágrimas»

Empresa Walmart denuncia actos de violencia a clientes y a trabajadores no adheridos a huelga

Malestar por basura que dejan los operarios de empresa que recicla plásticos Crónica ‘Tren de los Valles’ recorrerá con turistas desde Los Andes a Quintero Proyecto podría estar funcionando a fines de 2020: ¿Se imaginan nuestros lectores poder escuchar todos los días de primavera y verano un espectacular tren turístico anunciando su paso cargado de turistas de muchas partes del país, de nuestras comunas y también algunos turistas extranjeros rumbo a Quintero? ¿Lograrían aprovechar positivamente nuestros artesanos, grupos folclóricos y agricultores la parada obligatoria que ese tren patrimonial tendría que hacer en San Felipe, Llay Llay y otras comunas del Valle de Aconcagua para vender sus productos y servicios?

Hoy en Diario El Trabajo podemos anunciar que muy pronto ya no tendrán que ‘imaginar’ tal acontecimiento, ya que este viernes se desarrolló una importante reunión en San Felipe con empresarios y autoridades de la región para poner en marcha un plan que haga posible este atractivo proyecto, en dicha reunión estuvieron los Core Quillota Cristian Mella y Mario Sottolichio de San Felipe, además del alcalde Patricio Freire de nuestra comuna, este proyecto se llama ‘Tren de los Valles’ entre Fundación Piloto Pardo y Corporación Tren Quillota. NOTICIA CONFIRMADA

Así lo confirmó a Diario El Trabajo la mañana de este lunes el Core Mario Sottoliccio, quien forma parte de los interesados en desarrollar esta ruta turística, «hace ya un par de meses que en el Consejo Regional se ha estado discutiendo y recibiendo información respecto a un proyecto bien interesante que se daría en el plano del turismo, que es la instalación de un tren patrimonial, mismo que en un principio está planteado desde Quintero a La Calera, pero que desde hace unos 15 días atrás se han incorporado con gran interés las comunas de Los Andes, San Felipe y Llay Llay, porque pensamos que sería un golpe importante y positivo para el desarrollo del turismo también tiene que alcanzar la zona interior», comentó Sottoliccio a Diario El Trabajo. MUCHO INTERÉS

– ¿Qué elementos o sectores turísticos tendría este recorrido del tren?

– Nosotros tenemos interesantes atracciones turísticas y patrimoniales, en Los Andes tenemos la Estación, un mural histórico, según los historiadores dicen que ahí estuvo Gardel y cantó, hay una maestranza, en Curimón tenemos también restos de la estación, la atracción del Río Aconcagua y el templo-museo.

– ¿Qué características tendrá el tren y sus vagones?

– Este tren haría paradas, la idea es que de diciembre a marzo el tren funcione una vez al día, el viaje será ida y vuelta, ese es el Tour, se parte de Quintero y llega a Los Andes y viceversa. La verdad que estamos bastantes entusiasmados, tenemos conversaciones muy avanzadas, los carros ya están, son propiedad de EFE (Empresa Ferrocarriles del Estado), son carros antiguos, se van a reparar para que queden avejentados con las mismas condiciones de hace 40 años atrás, con un personal que va ser adecuado a la época, habrán atracciones en las paradas con artesanos, comerciantes y todo lo que tiene que existir en una ruta turística de verdad. Desde La Calera serían al menos tres detenciones, estas serían en Llay Llay, San Felipe, Curimón y Los Andes, en donde está el convento donde vivió y murió Sor Teresa. A este proyecto se pueden sumar otras atracciones e iniciativas.

– ¿De cuántos millones de pesos estamos hablando aquí?

– Este no es un proyecto caro, la reparación de carros y echarlos a andar tiene un costo más o menos de $500 millones, el Consejo Regional ya aprobó una predisposición para hacer un aporte importante, entonces es cuestión de que aquí desde el punto de vista burocrático y administrativo se solucionen problemas entre EFE para el traspasos de los carros, porque estamos por ahora viendo la legalidad, ya que la fundación no puede tener propiedad, por eso estamos viendo si a través de un municipio que represente a todos los otros municipios participantes pudiera ser cabeza legal de todo lo que es este proyecto.

– ¿Qué ha logrado usted y los demás Core con el alcalde sanfelipeño Patricio Freire?

– La primera conversación que tuvimos con el alcalde Freire fue este viernes 12 de julio, en la reunión estuvo la gente de Quillota, de Llay Llay y la empresa que haría el proyecto, y la verdad es que no puede haber otra actitud que positiva, porque esta es una oferta que además es una gran oportunidad, sobre todo en estos tiempos en el que el turismo reemplazará si lo desarrollamos bien, muchos puestos de trabajo que por distintas razones se están perdiendo.

– ¿En cuánto tiempo cree usted que estará este tren recorriendo nuestras comunidades ya con turistas?

– Mira yo personalmente pienso que entre dos a tres años esté funcionando, pero la empresa el viernes dijo más bien que yo soy muy pesimista, y que en máximo un año y medio ya debería estar funcionando este tren, o sea, a diciembre del próximo año podría ser.

Roberto González Short Mabel Nochez, tras enterarse del premio al Emprendimiento: «Me las he llorado todas, ya no me quedan lágrimas» » Conductores resultan heridos tras colisión en Chacabuco con Portus