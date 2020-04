ACTUALIDAD Tres nuevos casos positivos a Covid-19 se registraron en la comuna de Putaendo

Falsos pasajeros a punta de pistolas asaltan a chofer para robarle taxi colectivo

Esposa de profesional de salud contagiado es nuevo caso de Coronavirus en el Valle del Aconcagua

En envases de sopa instantánea intentan ingresar droga a la cárcel de San Felipe

Carabineros con ojo de lince recuperan auto de alta gama robado a abogado sanfelipeño

Piden a alcaldes tomar medidas frente al uso de leña como combustible en emergencia sanitaria Crónica Tres nuevos casos positivos a Covid-19 se registraron en la comuna de Putaendo Alcalde subrogante confirmó la noticia: El alcalde (s) de Putaendo, Fabián Muñoz, informó que tras recibir información del Seremi de Salud, esta mañana se han confirmado tres nuevos casos de Covid-19 en la comuna de Putaendo. La autoridad expresó que estos nuevos casos corresponden a contactos directos del segundo caso de Coronavirus de Putaendo, informado a principios de esta semana. “Por lo tanto, todavía es posible tener la trazabilidad del contagio. Son personas que se encuentran en sus casas, ya estaban puestos en cuarentena y siguen siendo monitoreados por la Seremi de Salud”, manifestó el alcalde (s). Los tres nuevos casos fueron examinados por el Cesfam Valle de Los Libertadores con todas las medidas de seguridad correspondientes y bajo los protocolos establecidos. Cabe mencionar que, como fueron confirmados esta mañana, estos casos no aparecieron en el informe del Seremi de Salud de este viernes, por lo que serán comunicados oficialmente mañana sábado 18 de abril. En total, Putaendo registra cinco casos de Covid-19. Las autoridades extremarán las medidas preventivas y hacen un llamado a la población para que no salga de sus casas a menos que sea estrictamente necesario, no forme aglomeraciones, usen mascarillas en los espacios públicos y evite saludos que consideren contacto físico. #EnPutaendoNosCuidamosTodasYTodos. Falsos pasajeros a punta de pistolas asaltan a chofer para robarle taxi colectivo »