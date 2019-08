ACTUALIDAD Hoy despedirán al querido profesor Víctor ‘Sapito’ Andrade en el Estadio Municipal

Joven herido de gravedad tras lanzarse al vacío desde puente 21 de Mayo Policial Tres personas heridas dejó desbarrancamiento de vehículo en sector Las Coimas A centímetros de estrellarse contra una casa: Accidente ocurrió la mañana de ayer jueves, resultando lesionados la conductora del móvil y dos niños que fueron derivados al Hospital San Camilo de San Felipe. Una mujer y dos menores de edad resultaron lesionados producto del desbarrancamiento de un vehículo que estuvo a pasos de caer sobre una casa en el sector Las Coimas de Putaendo la mañana de ayer jueves.

De acuerdo a la información preliminar de Carabineros, el accidente ocurrió luego que la conductora del vehículo marca Nissan, placa patente KT 74 – 96, por causas que se investigan habría perdido el control del vehículo hasta salirse de la ruta y caer desde una altura de seis a ocho metros hacia el interior de la propiedad particular.

Producto de lo anterior, la conductora y los menores fueron asistidos por personal del Samu que concurrió junto con Carabineros y Bomberos para adoptar el procedimiento de rigor.

Tal como se aprecia en las fotografías, el vehículo estuvo a centímetros de estrellarse contra la vivienda, solo registrándose daños a la carrocería del móvil.

Asimismo los menores que se encontraban en el vehículo con sus correspondientes sillas, junto con la conductora fueron derivados hasta el Hospital San Camilo de San Felipe para ser atendidos por el médico de turno.

Pablo Salinas Saldías