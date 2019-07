ACTUALIDAD Filtración de gas provocó enorme explosión en distribuidora

Peruano condenado por violación de una menor que conoció por Facebook Policial Tres robos en una semana afectaron a locales de Calle Prat Ojo con lo que está sucediendo en Calle Prat de San Felipe. Porque durante esta semana que pasó tres locales fueron afectados; dos comerciales como fue el caso del Kiosco de Hernán Milla, Florería Praga y el templo de conferencias bíblicas. Es decir se está volviendo una calle muy apetecida por los delincuentes para robar. Las víctimas se quejan de la poca vigilancia policial, sintiendo además que las camionetas de seguridad ciudadana que implementó la municipalidad de San Felipe literalmente no sirven ‘de nada’. CRONOLOGÍA

En el primero quedó al descubierto el día miércoles 26 de junio en horas de la mañana, cuando delincuentes usando algo así como un diablito forzaron la cortina metálica del kiosco ubicado en entre la Municipalidad de San Felipe y el edificio Prat robaron 200.000 pesos, según dijo su propietario Hernán Milla, quien aseguró que «bueno, forcejearon una vez más el kiosco sin darle mucha connotación, se robaron como 200.000 pesos en unos chips, cajetillas de cigarros que tenía y unas láminas…me robaron todas las láminas de distintas como StoyHistory, de fútbol de todo eso, es una situación preocupante porque en realidad no se ve mucha guardia de Carabineros en la noche, sabemos que en la noche están todos descansando, yo me voy como a las nueve de la noche en estos días que ha estado haciendo frío, yo noto que hay poca vigilancia policial y las camionetas de seguridad no sirven para nada», dijo Milla.

Recordó que el día sábado de la semana pasada también le entraron a robar. Para ellos forzaron un candado y sustrajeron un toldo que después andaban vendiendo en la feria, «me reventaron un candado de sábado para domingo, me robaron un toldo y el caradura lo andaba vendiendo en la feria y ya lo tengo identificado, como dijo un general que no se duerman, que se cuiden porque yo no voy a esperar a la autoridad», señaló.

Seguimos el otro robo quedó al descubierto el día jueves 27 de junio de 2019 que por décima sexta vez afectó al templo evangélico Conferencias Bíblicas, ubicado en la misma Calle Prat Nº562, donde él o los delincuentes robaron un tubo de gas de 15 kilos, dejando dos encaminados que por no ser que están unidos con una cadena también se los roba.

Carlos Allende dijo que son 16 veces las que se han metido a robar, «una de ellas fue por donde está ubicado en el edificio del IST que colindan y las demás veces por el costado donde está ubicado el juzgado de familia, en esta ocasión fue más daño que hicieron, porque rompieron vidrios», señaló.

Mientras este viernes en la mañana del día viernes 28 de junio de 2019 se supo de otro robo que afectó Florería Praga ubicada en la misma Calle Prat en el número 362. En esta ocasión él o los delincuentes se llevaron unos 40.000 pesos en efectivo, más los daños suman alrededor de unos 150.000 pesos indicó a nuestro medio su propietario. Sin embargo en esta oportunidad de acuerdo a lo indicado por el afectado un delincuente fue detenido luego que por la dinámica del hecho se produjo un corte en uno de los gemelos (pantorilla) tras haber roto el vidrio de la mampara luego de haber forzado la cortina metálica. El afectado presume que el antisocial al volver su pierna después de romper el vidrio se cortó. Porque había mucha sangre afuera del local. Junto con ello piensa que este sujeto debe haber andado acompañado porque no había manchas de sangre al interior de la florería.

Comenta que fueron avisados minutos antes de las seis de la mañana por parte de Carabineros «informando que nos habían abierto el local, que la cortina estaba hasta la mitad abierta y se había encontrado al sujeto que había hecho el robo aquí a la vuelta en calle Navarro, más específicamente afuera del local nocturno ‘El Clon’, lograron la detención de él, el tipo estaba sangrando porque al romper el vidrio de la mampara introdujo la pierna no sé si al sacarla se cortó la pantorrilla porque dejó una huella de sangre acá afuera del local y se desplazó hacía la esquina de Navarro y dobló en dirección hacia el club nocturno ahí fue cuando llegó Carabineros y lo pudo detener, según nos comentó Carabineros llegó una llamada anónima informando que escuchaban ruidos y habían roto un vidrio…sintieron que rompieron un vidrio y llamaron, Carabineros se acercó acá al lugar y pudo encontrarlo probablemente por el rápido actuar», señaló el afectado de nombre Héctor.

– ¿Cuál fue la consecuencia de este robo, daños, dinero sustraído?

– Mira se llevaron un poco de efectivo que nosotros juntamos para empezar el día para trabajar con la persona que trabaja acá en el local y bueno, aparentemente se llevaron unas cajas de chocolates y nada más entendiendo que este local es una florería, la mayor cantidad de mercadería son flores, entonces cosas de valor mayormente no iban a encontrar acá en el local, yo creo que no tenían un muy buen dato…al parecer, lo que pasó acá es que fue harto daño, rompieron vidrios, doblaron la cortina metálica, dejaron desorden adentro, pero mayormente eso, el mal rato y algunos daños que dejó acá en el local.

– ¿Redondeando Héctor cuanto fue todo, incluyendo dinero y daños?

– Yo creo que unos 150.000 pesos, mayormente no es una pérdida tan grande.

-¿Les deja una preocupación igual?

– Nos deja una preocupación por el tema de seguridad acá en el centro, siento que de cierta manera el centro es muy vulnerable en la noche, hay poco tránsito, poca vigilancia, si bien contamos con alarmas comunitarias, pero las alarmas son disuasivas que alguien tiene que apretar el botón para que suene y si no hay nadie en los locales nadie lo va a ser, entonces ante ese hecho ya hemos sabido que acá al frente en la iglesia evangélica también se produjo un robo, en la calle Prat más arriba también se han producido robos, eso nos deja un poco de preocupación, estamos bien vulnerables ante los delincuentes…no tenemos mucho respaldo en ese sentido-

Todos los antecedentes han sido puestos en conocimiento del Ministerio Público como corresponde.