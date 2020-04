Tribunal deja en prisión preventiva a padre que intentó matar a hijo de 5 años

ACTUALIDAD Madre del pequeño Elian dice que su ex pareja “había soñado que él estaba matando a su hijo y lo convirtió en realidad”

En prisión preventiva tras ser formalizado por Parricidio Frustrado, quedó el padre que la noche de este lunes apuñaló a su hijo de 5 años al interior de su propio hogar. Lo anterior fue confirmado por el abogado defensor Carlos Gutiérrez, quien indicó que las circunstancias de este hecho son bastante particulares: "La actitud de mi representado fue causante de la generación automática de una atenuante que debiendo haber podido eludir la acción de la justicia, él se entrega voluntariamente y confiesa el delito. La verdad que mi representado es una persona sin antecedentes penales. Por los propios dichos de la suegra, si se puede decir así, aunque no estaba casado con la madre del niño, él era un excelente padre, era una persona muy preocupada de su hijo, que aportaba a su mantención de manera periódica, e incluso la madre del niño retiró una demanda por alimento porque él se comportaba de una manera adecuada en la mantención del niño, pese a no tenerlo a su cuidado. Y las circunstancias de los hechos me hicieron mucha fuerza para discutir una inimputabilidad de mi representado, no completa, pero sí sea a lo menos rebajada, teniendo presente que él adolecía de ciertos problemas psicológicos que lo tenían bajo un tratamiento, y que por eso una vez haberse dado cuenta de lo que había hecho, lo llevó a tomar esa actitud completamente razonable, si se puede decir así, e ir a entregarse a la policía. Las circunstancias del hecho dan cuenta de una persona que no estaba mentalmente bien", señaló. Consultado el defensor si este hecho se puede relacionar con algún tipo de consumo de droga, indicó que "la verdad es que por lo menos al momento de la comisión del hecho y esto le fue consultado a la Policía de Investigaciones, la verdad es que mi representado negó haber estado bajo el consumo de droga. Esto es más complejo, es un tema psiquiátrico que será materia de la investigación", indicó el abogado defensor Carlos Gutiérrez. – ¿Por qué fue llevado a Quillota y no a la cárcel de San Felipe? – La verdad que tanto funcionarios de Gendarmería como funcionarios del Tribunal indicaron que la cárcel de San Felipe no tenía las condiciones para garantizar la seguridad de mi representado. La verdad que yo me opuse a que se aplicara la medida cautelar de la prisión preventiva por el Covid-19, que es una circunstancia lógica y objetiva del hacinamiento en que se encuentran las cárceles, un lugar que no puede garantizar que una persona no contagie a otra. El distanciamiento mínimo no se da, existen dormitorios con 30 personas y Quillota es una cárcel que al Tribunal y a la defensa por lo menos, le dio garantía que iba a poder estar separado de la población penal. Cabe recordar que la noche de este lunes, a eso de las 20:00 horas, el sujeto se presentó en el cuartel de Carabineros de San Felipe, indicando que había matado a su hijo. Debido a esto personal policial se trasladó al domicilio ubicado en calle Ducó, donde encontró al menor aún con signos vitales, con heridas en su cuerpo, tomando la decisión de trasladarlo de inmediato al Hospital San Camilo donde permanece internado con riesgo vital. Junto con la prisión preventiva, el Tribunal de Garantía otorgó un plazo de cierre de investigación de 180 días. Nombre de pila del menor es Elian. El imputado, en tanto, fue identificado con las iniciales F.Ch. Finalmente hay que destacar que la madre del menor sostuvo que el padre le había dicho que tuvo un sueño que le indicaba que debía matar al hijo (ver nota aparte).