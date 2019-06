Tribunal Electoral decreta absoluta inocencia de alcalde de Rinconada

Durante la gestión municipal anterior (2012-2016) en Rinconada, tres concejales en ejercicio interpusieron una solicitud de destitución en contra del alcalde, Pedro Caballería Díaz ante el Tricel, basados en ‘supuesto abandono de sus deberes’.

Sin embargo, con fecha 28 de mayo de 2019 y luego de años de investigación, este Tribunal concluye: «Que se rechazan los cargos formulados en el libelo, de fojas 1 y siguientes, presentado por los concejales Rodolfo Figueroa Valle, Miguel Vargas Peralta y David Bustos Bustos en contra de don Pedro Caballería Díaz, alcalde de la municipalidad de Rinconada».

Al respecto, el alcalde señaló: «Me alegra este dictamen, pero más que por ratificar mi inocencia respecto a los hechos denunciados, me alegra porque -por fin- podré seguir dedicando todo mi tiempo, capacidad y energías a seguir trabajando por mi querida comuna. La verdad es que este tipo de ‘acusaciones’ desgastan mucho ya que implican una enorme inversión de tiempo mío y de funcionarios municipales para poder responder a las denuncias y tener los respaldos legales y formales correspondientes (…) Bueno, esta es la última de una seguidilla de acusaciones y denuncias que hicieron en contra mía, en donde todas y cada una concluyeron con la misma resolución: mi total inocencia. Siempre he dicho, uno podrá ‘meter las patas’, pero las manos, nunca (…) Asimismo, lo ratificó la propia comunidad Rinconada, relegimiéndome como su alcalde por un segundo período y con una amplia mayoría, esa es la sentencia que me motiva, la de la gente (…) Estas ‘triquiñuelas’ oscuras tienen un trasfondo político y, eso, los rinconadinos lo saben y no me detendrán en mi empeño de seguir haciendo cada día más linda a mi comuna», terminó señalando Pedro Caballería.