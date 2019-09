Un año llevan filtraciones de Canal El Pueblo sin que alguien las repare

Dipma asegura que es problema del canalista:

Transcurridos siete meses desde que en febrero de este año la Municipalidad de San Felipe metiera mano con maquinaria pesada para dar respuesta al malestar que algunos vecinos que viven cerca a San Martín con Hermanos Carrera en Villa El Señorial denunciaran por anegamientos ocurridos en sus casas a raíz de una mala instalación de los sifones instalados sobre el canal El Pueblo, problema al que en su momento las autoridades municipales respondieron a la mayor brevedad, sin embargo esta semana nuevamente los anegamientos se declararon en las mismas viviendas.

MÁS ANEGAMIENTOS

Al parecer se estableció en febrero una especie de acuerdo entre el Municipio y los canaleros, para que estos no liberaran agua por ese canal hasta que las reparaciones se terminaran de hacer, lo que no se respetó al parecer y esta semana se presentara de nuevo el viejo problema.

Diario El Trabajo solicitó respuesta a Jacqueline Aguilar encargada de la Dipma, quien nos explicó que «nosotros efectivamente hace algunos meses atrás por disposición del señor alcalde y a raíz que las casas de los vecinos que están al costado de este canal estaban sufriendo filtraciones, por lo que se quitaron estos cajones que existían y se compraron unos nuevos, pero estos son abiertos, en esa oportunidad el problema mayor era que el agua se apozaba y no fluía apropiadamente, por lo tanto esa pequeña cantidad de agua pasaba a través de la tierra y lograba llegar a las viviendas (…) por encargo del señor alcalde ejecutamos los trabajos, tuvimos muchas dificultades, la máquina mala, falta de personal, la verdad es que se pudo trabajar en conjunto con Miquel por favor excavásemos con nuestra excavadora hasta la base de un tubo que sale de las viviendas en El Señorial, y estos se hizo con la finalidad de que ellos pudieran limpiar ese tubo que está por debajo, este tubo tiene aproximadamente un metro de diámetro, pero está total y absolutamente embancado, tiene barro y arena, no deja pasar el agua por la parte de la clave, por lo tanto toda el agua que ellos arrojan o dejan pasar no es capaz de pasar por ese tubo porque está embancado, es un compromiso que hizo Miquel en esa ocasión de que nosotros le limpiáramos el canal para él poder limpiar ese tubo, eso le corresponde a los canalistas quiero ser súper clara, nosotros arreglamos la parte del canal pero el tubo le corresponde a los canalistas, este tubo hasta donde yo sé no ha sido limpiado, por lo tanto el agua que viene por el canal de El Señorial no logra pasar a través de este tubo y evidentemente se desborda en las calles e inunda la casa esquinera que es la que siempre se ve afectada. En el canal que nosotros profundizamos fluye apropiadamente el agua que ingresa, desafortunadamente cuando estábamos ya a punto de terminar estos trabajos apareció un muro del canal anterior y nos imposibilitó un poco seguir dándole pendiente por lo tanto el agua se apozó porque si bien circulaba también permaneció un poco apozada producto de este muro, desafortunadamente alguien dio el agua, le avisamos a Miquel, él la cortó y creo que la volvió a dar, de nuevo la cortó así se han dado días de peleas de dar y cortar el agua, pero en lo que respecta al Municipio el agua está fluyendo apropiadamente. No podemos colocar por ahora las canaletas ‘U’ que tenemos porque el canal tiene agua por lo tanto no podemos trabajar para colocar y estancar el canal y evitar así que el agua filtre hacia los vecinos, esta es una situación que ya escapa de nuestras manos, lo que sí hemos logrado es que el agua fluya, o sea, cuando este canal esté sin agua y lo suficientemente seco para poder trabajar, entonces nosotros podremos intervenir y sellar como teníamos planeado y colocar estas ‘U’ tenemos para usarlas ahí, en las condiciones actuales no es posible instalarlas todavía», dijo Aguilar.

Con derecho a este canal existen al menos unos 30 accionistas (…) este canal de regadío nace en sector El Tambo y baja por la comuna hasta terminar en Puente Encón, aproximadamente unos 10 kilómetros de longitud, pasa por todo el pueblo, por eso se llama Canal El Pueblo.

Roberto González Short