ACTUALIDAD Único paciente Covid-19 que necesitó respirador mecánico nos cuenta su historia

Tras las rejas queda sujeto acusado de violar a su ex pareja

Desde este viernes será obligatorio el uso de mascarilla en la vía pública

Vecinos consideran “casi gracioso” permanencia de postes en plena calzada

Municipio mantendrá funcionamiento de Feria Diego de Almagro este domingo 26

Por el momento no existe ninguna posibilidad que comience el torneo de la ABAR Comunidad Único paciente Covid-19 que necesitó respirador mecánico nos cuenta su historia Actualmente guarda estricta cuarentena en su casa: Hasta el mediodía de hoy martes en el Hospital San Camilo había cero pacientes internados por el Coronavirus, y según datos oficiales del centro hospitalario, sólo una persona a lo que va de la pandemia ha sido hospitalizada, y esa única persona también es la única en necesitar de la unidad crítica respiratoria, o sea, sólo un paciente hasta hoy tuvo que ser conectado a una de las diez camas críticas con respirador mecánico, maniobra que permitió al equipo médico del hospital poder ganar tiempo y con el tratamiento adecuado salvar así su vida. NACIÓ DE NUEVO Es por esta razón que pese a que en el Valle de Aconcagua se registran 29 personas positivas con Coronavirus, sólo una de ellas necesitó de cuidados de urgencia en un hospital. Diario El Trabajo tuvo hoy la oportunidad de hablar con este único paciente ‘recuperado’ de Covid-19, nos referimos a Samuel Castillo, de 45 años de edad, quien es técnico en Comercio Exterior, casado, con tres hijos, y permanece en cuarentena obligatoria en su casa de habitación en Llay Llay. – ¿Cuándo se contagió usted y dónde? – El contagio fue el día 17 de marzo en el sector de Angostura, en Santiago, mientras usaba una semana de vacaciones en mi trabajo para participar de una Conferencia Anual de la Iglesia donde participo. Como dato puedo indicar que la cantidad de personas que estábamos reunidos, se ajustaba a lo permitido por la Autoridad Sanitaria hasta ese momento, y cuando el número de personas que se autorizó a reunir bajó a 50, nuestra actividad debió ser suspendida a fin de cumplir con los requerimientos de dicha autoridad. – ¿Cómo accedió usted a la atención médica para verificar su estado de salud? – Cuando supimos que en la reunión asistió una persona que posterior a la misma dio positivo al Covid-19, traté de hacerme el examen en el sector Público, pero dado que no tenía síntomas no fue posible, por lo que debí hacerlo en forma particular el día sábado 21 de marzo, teniendo el resultado el domingo 22 donde daba positivo para el Covid-19. – ¿Fue hospitalizado de inmediato? – No. Dado que no tenía síntomas mayores, la cuarentena la realicé en casa. Como dato puedo indicar que cuando das positivo, existe en Aconcagua un departamento de Epidemiología, desde donde te controlan telefónicamente y desde donde me enviaron dos veces a control al hospital de Llay Llay. Ahí era controlado y enviado a mi casa a continuar la cuarentena, hasta que el día 31 de marzo, en el control diario, me notan obstruido y soy enviado al Hospital San Camilo de San Felipe, en donde en el examen de ingreso determinan que debo ser intubado por anestesia y conectado a ventilador mecánico, condición en la que me mantuvieron hasta el día 8 de abril. – ¿Sintió usted abandono o temor de morir, sabiendo que se trata de un virus mortal? – En cuanto a enfrentar una enfermedad que ha provocado tanto daño a nivel mundial, las preocupaciones tuvieron más bien que ver con la aflicción que este tipo de enfermedad genera a nivel familiar, dado que estando internado uno tiene escaza si no nula información de su familia, y en ese aspecto existía una preocupación como hijo, esposo y padre. Pero gracias a Dios mi formación y principios cristianos nunca hicieron temer por mi vida, en eso pude estar en completa tranquilidad. – ¿Cuál es su estado actual y cómo tratan los especialistas su caso? – Mi estado actual es continuar el protocolo que indica el Ministerio de Salud para las personas que estuvieron hospitalizadas que es mi caso, vale decir, para el Alta con respecto al Covid-19 deben pasar catorce días desde el alta. Me continúan controlando telefónicamente y por medio de vídeo llamadas, y en lo principal hoy estoy recuperando masa muscular, que se pierde durante el tiempo inmovilizado, pero ya estoy bastante recuperado gracias a Dios. – ¿Qué clase de cuarentena es la que estás llevando? – Ahora bien, mantengo las mismas condiciones de cuarentena que cualquiera, vale decir, sin contacto con las personas (esto de forma preventiva mientras no tenga el alta, pese a que ya pasó más de un mes desde la fecha de contagio), lo que implica no salir de mi hogar y tampoco no recibimos visitas. – ¿Cómo te trataron en el Hospital San Camilo? – Con relación a la atención dada en el Hospital San Camilo, existe una profunda gratitud con todos los equipos de trabajo que compartieron algún turno en el que estuve a su cuidado, dado que gracias a esa dedicación mi recuperación ha sido muy satisfactoria. Conocí ahí a profesionales extraordinarios, lo que me animó a enviarles una pequeña nota de gratitud por el gran trabajo que realizaron en mi caso, teniendo en consideración que era el primer caso confirmado en la zona, lo que significaba un gran desafío que supieron sortear exitosamente. Por ello están y se mantendrán en mis oraciones, porque el personal de salud realiza un trabajo muy importante en nuestra sociedad, muchas veces no valorado, pero que merecen todo nuestro reconocimiento. Roberto González Short Tras las rejas queda sujeto acusado de violar a su ex pareja »