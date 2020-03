ACTUALIDAD Alcalde Freire anuncia medidas ‘especiales’ para personal municipal

El Amor a la Camiseta se suspende

Unión San Felipe deja con gusto a poco al empatar a 1 con Santa Cruz

Psicosis por Coronavirus comienza a provocar desabastecimiento en San Felipe

En lo que ya se está trasformando en una tendencia preocupante porque se volvieron a repetir ripios de fechas pasadas, Unión San Felipe se debió conformar con una igualdad a 1 ante un aplicado conjunto de Santa Cruz, en el duelo disputado la noche del martes pasado en un desierto estadio Municipal. Por más que muchos culpen al árbitro Cristian Andaur (no cobró tres penales) por el resultado, la verdad es que el empate se ajustó plenamente a lo que sucedió en el terreno de juego, ya que en la práctica hubo un tiempo para cada escuadra. Unión San Felipe comenzó mal. Muy mal. Tanto, que los visitantes abrieron el marcador tras un error infantil compartido por la dupla de centrales y el arquero Andrés Fernández, quienes se convirtieron en testigos presenciales del cabezazo de David Salazar cuando el reloj recién llegaba a los 5 minutos. Los aconcagüinos no tuvieron producción en el primer lapso, porque jamás lograron crear un circuito de elaboración que permitiera desarmar el eficiente planteamiento de la escuadra sureña, que perfectamente pudo haber asegurado el partido si no fuera porque el 'Chupete' Suazo y Pedro Muñoz, desperdiciaron dos claras oportunidades de gol. El técnico unionista Erwin Durán, se fue a camarines con la certeza que debía hacer cambios para torcer el destino del partido. La primera modificación fue el ingreso del volante trasandino Hernán Fredes en lugar de un extraviado Matt Lagos. La movida fue acertada porque de inmediato 'El Mago' demostró que es un jugador distinto. Con personalidad, claridad y altas dosis de talento, Fredes realizó la tarea de enganche, permitiendo que comenzaran a aparecer hombres importantes como Gonzalo Álvarez y Pablo Vergara. Los visitantes entendieron que había que cuidar la ventaja. Fue por eso que se replegaron con el objetivo de contener los reiterados embates albirrojos, que de manera desesperada veían como corría el reloj. Si el empate ya era malo, qué decir de una derrota; entonces desde el banco sanfelipeño se optó por poner atacantes netos en desmedro de hombres con vocación de marca (Ormeño) o defensivos (Silva), quienes fueron sustituidos por Jimmy Cisterna y Julio Castro. Con esos dos hombres en el campo de juego, San Felipe fue una tromba. Pese a que cargaban con frecuencia, los aconcagüinos debieron esperar casi hasta el final para llegar al empate, y una vez más Julio Castro se vistió de héroe al asestar un cabezazo que dejó al portero Paillaqueo inmóvil. Con este empate el Uní Uní llega a 6 puntos, quedando ubicado en la quinta posición en el torneo, que ahora entrará en un receso indefinido. Ficha Técnica Fecha 4ª Torneo Primera B Árbitro; Cristian Andaur Unión San Felipe (1): Andrés Fernández; Francisco Salinas, Jesús Pino, Matías Silva (Julio Castro), Gonzalo Villegas; Juan Méndez, Enzo Ormeño (Jimmy Cisterna), Matt Lagos (Hernán Fredes), Gonzalo Álvarez, Pablo Vergara; Lautaro Palacios. DT: Erwin Durán Santa Cruz (1): Rodrigo Paillaqueo; Braulio Ávalos, Diego Díaz, Fidel Córdova (Serrano), Mauro Aguirre; Carlos Cisterna, Javier Bayk, Johan Fuentes, David Salazar (Torres); Humberto Suazo, Pedro Muñoz (Valencia). DT: Osvaldo Hurtado Goles: 0-1, David Salazar (STC) 1-1, 86' Julio Castro (USF) Expulsado: Diego Díaz (STC)