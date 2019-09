Usuarios reclaman contra Servipag por extensa demora en la atención de público

Deben esperar de pie horas y horas:

Adultos mayores son los más perjudicados al momento de ir a cobrar sus pensiones.

Nuevamente Servipag está en el ojo del huracán por la demora en la atención que está entregando a las personas que requieren cancelarse de sus sueldos o pensiones, especialmente adultos mayores.

Es la situación que se vivió ayer en horas de la mañana, cuando cientos de personas llegaron a pagarse y se encontraron con la desagradable sorpresa que debido a la congestión de público, deberían esperar horas para realizar el trámite.

Hablamos al azar con numerosas personas que estaban en el lugar, quienes señalaron que debieron esperar varias horas para poder recibir su dinero: «Malo porque la gente de la tercera edad tiene que estar de pie aquí, yo estaba sentada en la escalera y ahora encontré un asiento, mi esposo se viene a pagar, es enfermo, por eso tengo que acompañarlo, si no estaría en mi casa», dice una adulto mayor.

Otra persona también de la tercera edad, opina lo mismo que la anterior: «Imagínese, llevamos cuántas horas aquí, llegué cómo a las diez y media y son un cuarto para las doce y tengo el 208. Déjeme decirle que esta situación ocurre todos los meses, ahora hay más gente porque citaron a todos el 16, hoy día, pero siempre ocurre cuando van a haber fiestas; para la semana santa también pasó lo mismo, además que no están abiertas las demás cajas, no sé por qué no las abren. En el Santa Isabel de Merced es lo mismo, pero es un poco más cómodo y hay más cajas», señaló una pensionada.

«Sí, mucho rato, vengo a acompañar a mi marido, me parece mal estar esperando tanto tiempo, no es bueno», indicó una señora.

En tanto, otro adulto mayor de 83 años se quejó por la falta de baños en el lugar: «Mucho tiempo que nos cerraron los baños, antes había donde ir al baño, hay que estar aguantando, sino hay que ir allá al frente y hay que pagar 500 pesos», señaló.

Nuestro medio no pudo hablar con el personal a cargo debido a que estaban verdaderamente colapsados por el arduo trabajo.

Cabe recordar que en su momento también hubo reclamos por la atención, pocas cajas habilitadas. En ese momento la empresa tomó la determinación de colocar toldos, entregar café a las personas y otras medidas para mitigar las largas esperas.