Vecina adulta mayor denuncia conductas violentas y agresivas de ciudadanos haitianos

Avenida Diego de Almagro con Chorrillos:

Una verdadera tragedia es lo que está viviendo una vecina de Avenida Diego de Almagro con Chorrillos, a causa de la presencia de ciudadanos haitianos, alrededor de doscientos, que se reúnen en el lugar en las mañanas para salir a sus trabajos. En conversación con nuestro medio, la mujer de nombre Rosa, dice que no sabe qué hacer, está desesperada porque lamentablemente la situación la ha impactado negativamente.

Comenta que en un principio todo iba bien, todos muy respetuosos, pero al pasar el tiempo las cosas fueron cambiando a tal punto que hoy la insultan, le arrancaron las plantas que tenía afuera de su casa y en fin, una seguidilla de actos de violencia principalmente verbales. De todas maneras dice que en momentos ha tenido que refugiarse en su domicilio luego que los mismos carabineros se lo aconsejaran.

Acá va su relato: «Mire lo que pasa es que yo vivo en Diego de Almagro con Chorrillos, aquí se ponen más de doscientos haitianos… más de doscientos. Resulta que nosotros con mi marido somos de la tercera edad, ¿me entiende?, y yo trabajo para ganar un poquito más de monedas, en un supermercado haciendo aseo a veces del turno de la tarde, salgo diez, diez y media de la noche. Mi dormitorio queda justo en la ventana hacia afuera, ellos se paran afuera, no hablan, gritan. Me levanto yo y les digo que por favor se corran, que me dejen dormir. ¿Sabe qué me hicieron?, me arrancaron todas las plantas de afuera, me empezaron a tirar piedras para adentro, barro, me empezaron a ‘menear’ la reja ¡que les abriera!, ¡que les abriera! En una me amenazaban con combos, llamo a Carabineros, no dejaron pasar a Carabineros para acá… Carabineros… ¿sabe lo que me dijo?, ‘Señora ya nos tienen aburridos, en todas partes andan haciendo daño’. ¿Qué puedo hacer yo?, yo vivo con mi marido aquí, imagínese que salgo pa’ fuera y me agarren todos y poco menos que me maten. Yo no entiendo cómo pueden hacer, y no son uno, aparte que ve a uno y son todos iguales ¿a quién le echa la culpa usted? Le juro que yo ya me reviento, 73 años, mi marido tiene 85 años, tiene el mal de Alzhéimer, mal de Diógenes, paso rabia con él más encima, imagínese con este problema ahora. Cómo un solo carabinero a los gallos les decía que se fuera ¿Qué hacía Carabineros solo?, no podía hacer nada, si lo único que me dijo: ‘Señora cierre la puerta, váyase para adentro, éstos son capaces de entrar y matarla a usted y a su marido y hacerse dueños de no sé qué cosa’, me señaló».

Reconoce que cuando recién llegaron eran muy humildes; «Ahora no, la tratan a uno de concha de tu madre, maraca, las tratan súper mal a uno, si nosotros somos chilenos ¿Qué estamos haciendo?, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabe?, que con el tiempo ellos nos van a mandar a nosotros, si las mujeres paren todos los días, sí todos los días anda una cachá de mujeres teniendo guaguas y más encima ‘preñá’, todos los días paren esas mujeres. ¿Qué vamos a hacer más adelante?, vamos a vivir debajo de la planta de ellos, sí somos chilenos, yo estoy ‘reventá’, vivo en casa esquina, me hicieron tira todo el jardín, sacaron todas las mentas que tenía ahí, hacen asados, toman cervezas, ya no puedo vivir aquí, estamos todos los vecinos iguales», finalizó.

La vecina recordó que tiempo atrás hubo un hecho de agresión en el lugar donde se presume participación de haitianos.