Vecina preocupada ante posibilidad de perder una palmera ubicada frente a su casa

Hermanos Carrera con Toro Mazote:

Preocupada está la vecina María José Toro, quien deja muy en claro que no está contra el proyecto, menos contra el progreso, sin embargo se siente en duda porque están realizando trabajos en las afueras de su casa ubicada en Avenida Hermanos Carrera, trabajos que tienen que ver con la circunvalación. Lo anterior porque pueden sacarle una palmera que lleva unos 30 años en el lugar.

«Bueno, primero quiero decir que no tengo ningún problema con el progreso del lugar, pero sí es relevante que ya hace una semana retiraron ya un árbol cerca de donde yo tengo mi casa, y ahora también me preocupa la palmera que también está muy, muy cerca también, y es una palmera que tiene más de 30 años en el sector; entonces eso también me da una preocupación personal, de decir bueno, con todos estos cambios, los climáticos que nos hacen tener todos los días más conciencia, tenemos problemas con el agua, etc., y ahora que nos retiren una palmera sin decir ninguna información. Yo no tengo ninguna información pertinente del proyecto en general, me siento que obviamente hace una daño, esa es la verdad».

María José leyó el papelito donde dice: ‘AVISO DE INICIO DE OBRAS, SE INICIA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN HERMANOS CARRERA NORTE, DOMICILIO SIN MORADORES’. «Esa es toda la información que yo tengo del día de ayer (jueves), yo me acerqué a vecinos de aquí del lugar, algunos me dieron una información de que me sacaban la palmera, otros no, así es que realmente yo estoy como en duda, se podría decir no sé lo que realmente va a ocurrir aquí», indica la vecina.

-O¿O sea detalles técnicos mayores no le han entregado?

– No, no, nunca, realmente no.

– ¿Alguna reunión con Serviu, con el encargado de este proyecto?

– No, no realmente tampoco.

– O sea aparecieron de la noche a la mañana efectuando los trabajos.

– Claro, y este papel yo lo recibí ahora, como sea yo veo aquí dos semanas que están realizando esta obra, y bueno entonces usted me entrega este papel ¿recién ahora, después de dos semanas?.

– Cuando ya se han iniciado.

– Sí, ninguna información más pertinente del proyecto y dejando en claro que no tengo ningún problema con el proyecto, sino que es principalmente la palmera.

Este proyecto tiene que ver con la circunvalación.