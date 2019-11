ACTUALIDAD Está a punto de quedar ciego para toda la vida si no logra que lo operen pronto

Necesitan 12 dadores de sangre para joven que fue apuñalado en Putaendo

Vecinas afectadas por incendio en abril de este año aún no pueden retomar sus vidas

Partió juicio a enajenado mental que habría abusado sexualmente de dos niños

Municipio iniciará este jueves 14 de noviembre el primer cabildo abierto

Banda de ritmo cubano y boleros toca gratis en poblaciones de San Felipe Comunidad Vecinas afectadas por incendio en abril de este año aún no pueden retomar sus vidas Fuego destruyó 11 departamentos en Villa Departamental: Fuertes críticas a la municipalidad y el Serviu por ayuda comprometida que aún no han recibido. Las vecinas María Ordoñez y Francisca Villalobos Pizarro, criticaron duramente a las autoridades tanto municipales como del Serviu, en el sentido que no han cumplido su compromiso de ayudarlas luego que un incendio ocurrido el día 17 de abril en la madrugada, el que provocara daños de consideración en sus departamentos.

«Bueno, ocurrió el 17 de abril en la madrugada y fue provocado en el lado de atrás del segundo piso, y ahí empezó a tomar los terceros pisos y nos tocó a todos nosotros. Y en esos momentos llegó, bueno, llegaron todos, llegó la televisión, a todo esto se van a enojar conmigo, pero bueno, qué le vamos a hacer, nos ofrecieron ayuda, que nos iban a ayudar. Empezó a pasar el tiempo, pasaron semanas, pasaron dos meses y empezaron a arreglar lo que era techumbre, arreglaron solamente la techumbre y ahí quedamos. Yo fui a golpear varias puertas, fui al Serviu y me dijeron que sí, que me iban a otorgar ayuda en lo que es instalación eléctrica, que es lo que falta; bueno, artefactos del baño y las ventanas, pero eso es lo más mínimo. En estos momentos la instalación eléctrica es lo que más costo tiene, altísimo, porque yo consulté a varios técnicos certificados, así es que la mano de obra sale 600 mil pesos más los materiales, entonces en estos momento estoy trabajando así como esporádicamente, bueno soy comerciante, el año pasado luché, luché, luché, luché para que me renovaran el permiso, dijeron que no, que la ordenanza municipal, el perímetro central…, no quisieron renovar el permiso. Así es que estoy trabajando apatronada, que no me gusta, gano súper poco, pero ahí me las estoy dando vuelta, pero no me alcanza como para comprar materiales; yo tuviera cómo hacerlo, yo lo hago, porque yo desde que ocurrió todo el siniestro, yo nunca me he ido a parar a ninguna parte a decir ‘oiga ayuden, oiga aquí vengo a molestarlos de nuevo, no’, y se lo voy a decir directamente, sé que se van a molestar conmigo y todo, pero no me va a importar: No he ido desde que ocurrió el incendio, nunca he ido a pararme a la municipalidad, a la puerta de la municipalidad, a la alcaldía, a decirle señor alcalde ayúdeme, usted dijo ese día ‘no te preocupes, lo vamos a arreglar lo antes posible’, ¿qué hago yo con un departamento con techumbre y no tengo ningún enchufe, ni un interruptor, ni una ampolleta donde encender, ¿cómo voy a vivir así?, no puedo».

– Nuestro medio vino ese día

– Sí, si me acuerdo que vinieron ese día e incluso hablamos de lo que había pasado ese día, a las pocas horas de que había pasado todo, de que había ocurrido todo, como fue en la madrugada.

– ¿Cuál es la situación, dónde está viviendo?

– ¡Ah!, estoy de acogida, para que no suene tan feo, estoy de acogida en la casa de… mi ex pareja, así es que él nos acogió igual, nosotros teníamos una relación, en el verano se terminó, pero con los hechos que pasaron…

– Esas circunstancias.

– Esas circunstancias, y bueno igual cómo ser humano, él se puso que terminamos en una buena relación así es que me dijo: «No guatona, no te ‘preocupí’, quédate por mientras acá», pero mientras acá… yo pensé que iban a ser un par de meses, máximo tres meses, cosas así, pero ya estamos a cuánto.

– Oiga pero esa vez de la techumbre, ¿no recibió más ayuda?

– Nada, nada.

– ¿Ni una visita de un equipo de asistentes sociales?

– No, nada.

– ¿O sea fue ese día y nada más?

– Nada más, puro ese día, como para la foto… para la tele que vino (…) Ese día le dije al muchacho, al caballero de la tele, que no era mala onda con ellos, pero a mí no me gustaba hacer estas cosas, yo me encuentro auto suficiente y no me gusta recibir ayuda, no me gusta pedir nada, pero qué es lo que pasa, yo se lo voy a decir directamente, yo no tengo boca cuando se me abre.

– En ese mismo sentido recuerdo que del Serviu también se comprometieron como para poder asumir ellos también algunos arreglos, ¿qué pasa con eso?

– Sí, yo fui varias veces a preguntar e incluso me dijeron «no hay respuesta». Me veían en la puerta y me decían: «No, no tenemos ninguna respuesta todavía», ya voy a venir a consultar después y resulta que lo último que me dijo, cometí el error de no preguntarle a la persona, una señora que me atendió, que me dijo así como en simples palabras, como que ellos habían mandado unas cartas como pidiendo un apoyo, una cosa así, que no habían recibido ninguna respuesta, entonces no se podía hacer nada, o sea yo le dije literalmente tengo que arreglarlo yo, me dijo: «Sí».

– Redondeando, graficando su casa al interior, ¿no se puede habitar?

– No, no porque no tengo artefactos del baño y no tengo ventanas, la pared no se puede, desde afuera se puede apreciar que la mitad está quemada, entonces ¿cómo vivimos en una casa así?

– ¿Qué se puede hacer ahora?

– No sé.

– ¿Qué cumplan con la labor ellos?

– Es que yo creo que si no lo hicieron en su momento, ¿cómo lo van a hacer ahora?, bueno que cuando todo sale a la luz pública, se hace.

Recuerda que el día del accidente ella estaba con sus tres hijos y con su nieto más pequeño.

«Prácticamente estamos de allegados y hacinados porque estos departamentos son de dos dormitorios, están los tres niños y mi nieto, y más encima el pololo de mi hija».

En el caso de la vecina Francisca Villalobos Pizarro, no sufrió daños en su departamento, pero sí en el entretecho producto del humo y el calor: «Bueno, lo mío no se incendió el departamento, pero sí lo que es el entretecho, por el calor, el humo, se prendió, entonces todo lo que es electricidad se me quemó, pero el departamento no, mientras los de la municipalidad les pregunté, me dijeron que ellos no respondían con eso, que era todo particular y Chilquinta también», señaló.

– ¿O sea no han recibido ayuda?

– No, no y nosotros hicimos cotizaciones por fuera y nos cobran 650 mil pesos, entonces es plata que uno no tiene, de a dónde voy a sacar esa plata, y no hemos tenido respuesta, tuvimos una reunión con el alcalde aquí y él se comprometió a ayudarnos, a darnos una solución a todos los que no teníamos luz, y la reunión fue hace cuánto… hace mucho tiempo ya y no ha respondido, no ha llegado nada, me da rabia porque él hizo un compromiso, fue en el invierno y nosotros tenemos hijos, no podíamos lavar.

– ¿Pero tiene luz, agua todo eso?

– No, el vecino me da un alargador y de ese alargador tengo que sacar luz.

Cabe recordar que el día del incendio se hizo presente el alcalde Patricio Freire Canto, por lo que pudimos apreciar, comprometiendo ayuda, la que no ha sido suficiente y hasta el momento estas vecinas aún no pueden retomar sus vidas normales. Partió juicio a enajenado mental que habría abusado sexualmente de dos niños » Necesitan 12 dadores de sangre para joven que fue apuñalado en Putaendo