Vecinas animalistas rescatan y devuelven movilidad a perrita atropellada

Con rifas y mucho trabajo, le compraron carrito ortopédico:

SANTA MARÍA.- Hoy en Diario El Trabajo compartimos con nuestros lectores la historia de ‘Chunchita’, una perrita que fue rescatada por dos vecinas de Santa María, tras ser atropellada por un sujeto en moto en Villa Los Aromos.

Se trata también de la historia de una vecina animalista, Dayana Muñoz Fernández, quien desde niña ha sentido un llamado especial a velar por el bienestar de nuestros ‘hermanos menores’ en apuros. Es por eso que nuestro medio habló con ella ayer miércoles en su casa de habitación.

– ¿A qué te dedicas, cómo te ganas la vida?

– Soy chef, soltera y no me imagino vivir sin animales en mi vida. Papá me tiene paciencia, pero a la vez también me ayuda a sacar adelante estos proyectos.

– ¿Qué fue lo que pasó con esta perrita callejera?

– Lo que pasó, es que a la perrita ‘Chunchita’ la dejaron abandonada en Villa Mirasol, en ese lugar una vecina amiga mía, doña Ana María Soto, la alimentó durante algún tiempo, hasta que una motocicleta atropelló a la perrita, ahí quedó ella en la calle, arrastrándose y aullando de dolor.

– ¿Y qué hicieron tras ese atropello?

– Bueno, mi amiga me llamó, pues en nuestra población saben que a mí me interesa ayudar a los animalitos abandonados, rápidamente buscamos a un veterinario, tuvimos que contratar a un profesional de Valparaíso, pues se necesitaba una carrito hecho a la medida de la perrita, en total gastamos $210.000.

– ¿Cómo recaudaron dinero para enfrentar la emergencia y gastos?

– Este dinero lo aportamos entre todos los vecinos, pues hicimos una rifa para poder pagar entre todos al profesional veterinario y la fabricación del carrito ortopédico, el que le sirve a ‘Chunchita’ para poder moverse.

– ¿Inviertes mucho mensualmente en este proyecto animalista?

– Al mes yo invierto, entre alimentación y los gastos médicos regulares, unos $50.000, todo esto es gracias al fruto de mi trabajo como chef. Mi sueño es poder crear una peluquería para mascotas, sólo el tiempo me responderá a ese deseo.

Roberto González Short