Vecino de 59 años sufre grave mordedura de Araña de Rincón en su brazo

Familia consternada realizará bingo mañana sábado 9:

Paciente permanece internado en el Hospital San Camilo de San Felipe, recibiendo un intenso tratamiento médico para frenar las graves consecuencias de la lesión.

Una compleja situación de salud atraviesa Rubén Gallardo Nieto, de 59 años de edad, temporero agrícola y padre de familia, luego de sufrir una mordedura de araña de rincón en su brazo que lo mantiene en observación médica en el Hospital San Camilo de San Felipe.

El afectado, residente en el sector Los Campos de San Felipe, cercano al cruce Los Villares, comenzó a sentirse mal este fin de semana, debiendo solicitar ayuda en dicho centro hospitalario que habría confirmado el temido diagnóstico tras exámenes realizados que lo mantienen actualmente interno.

En entrevista de Diario El Trabajo con la hija de don Rubén, Kiara Gallardo Lazcano, expresó la consternación e incertidumbre que atraviesan como familia tras el grave diagnóstico médico, manifestando que este sábado 9 de noviembre se realizará un bingo a beneficio para obtener recursos económicos para solventar el tratamiento hospitalario.

– ¿Cómo fueron sucediendo los hechos?

– El día sábado a mi papá lo picó un bicho que no sabía, mi papá no fue a urgencias porque no quería ir y fue el día domingo porque se empezó a sentir mal. En el Hospital le empezaron a hacer exámenes de sangre y de orina y detectaron que era por una araña de rincón.

– ¿La mordedura fue en un brazo?

– Sí, en el brazo izquierdo. Se le inflamó el brazo, empezó a tener fiebre, escalofríos.

– ¿Cuál es el estado de salud de su papá?

– Él está internado en cirugía. Tienen que esperar 10 días aproximadamente para que se le empiece así como a descascarar, para ver el daño que le causó la picadura. Él está con antibióticos, anticoagulantes y corticoides para poder sacar el veneno, porque no han logrado extraérselo. Él está grave, sin riesgo vital, están haciéndole exámenes a diario.

– ¿Ha tenido una evolución favorable?

– Por lo que yo lo he visto, no ha tenido ninguna mejoría, va como empeorando. Está acostado en una cama, no se para porque los medicamentos que le están colocando son muy fuertes para detener el dolor del brazo, porque la doctora dice que es un dolor insoportable. Pasando esos diez días tendrán que evaluar si se toma la decisión de colocarle injerto, sacarle piel de su pierna y colocarla en el brazo, donde va a perder todo eso.

– La familia realizará un bingo a beneficio.

– Sí, lo que pasa es que mi papá tiene la letra C del tramo que tiene que pagar todo en el hospital, y él está necesitando unas bolsitas que son congeladas y tiene que colocarse entre seis a siete diarias. Como nosotros vivimos en Los Campos y mi papá está en San Felipe, son cuatro pasajes diarios que tiene que gastar mi mamá y mi hermana. Mi papá puede que pasen dos o tres meses que esté sin poder trabajar.

– ¿Dónde y cuándo se realizará?

– Este sábado 9 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el negocio ‘La Cholita’ en Los Campos, cercano a la multicancha San Carlos, camino hacia la Hacienda Rinconada. Necesitamos que vayan a colaborar y lo que la gente desee donar por mi papá.

Los lectores interesados en ayudar a esta familia se pueden comunicar con Kiara Gallardo al teléfono +56 9 9054 3894.

Pablo Salinas Saldías