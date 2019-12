ACTUALIDAD Perpetuo Calificado para Miguel Espinoza, por violar y acabar con la vida de Ámbar Lazcano

Vecino de calle San Martín preocupado porque detrás de su casa hay mucho arbusto seco que podría provocar un incendio Preocupado se encuentra un vecino de calle San Martín porque en la parte posterior de su inmueble hay mucho arbusto y palmeras secas, las cuales en cualquier momento se podrían encender teniendo en cuenta las altas temperaturas. Hace presente de todas maneras que es un recinto privado, pero de igual forma pide ayuda a quien corresponda para que se pueda desmalezar. El vecino Absalón González, en conversación nuestro medio, señaló lo siguiente: "Estoy bastante preocupado porque se están cayendo esas casas viejitas, que están al lado de la mía, están secos los árboles, se están secando hasta unas palmeras, se llenó de montes y seco, todo seco, así es que ese es un peligro que estamos sufriendo aquí nosotros. Me dijeron que fuera a la oficina de Emergencia de la Municipalidad, pero me van a decir que hay que ubicar a los dueños primero. ¿Así es que estamos esperando que haya una tragedia entonces?, ese es el problema", dijo. Reiteró que está preocupado porque el pasto está seco, al igual que las palmeras y los arbustos: "Hay árboles secos, hay perales, naranjos, guindas, todo eso se secó, así que eso está esperando un incendio, al producirse uno tomaría mi casa, las de al lado, hasta las que dan para O'Higgins, porque son todas casas bastante viejas. Ese es el problema, sería algo de proporciones el incendio, por eso pido si se puede hacer algo. Yo sé en todo caso que es un terreno particular, pero ojala alguien nos ayude", finalizó. El sitio queda ubicado a los pies de un inmueble en calle San Martín, donde funciona una fuente de soda, entre Navarro y Traslaviña.