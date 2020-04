ACTUALIDAD Padre intentó matar a su hijo de 5 años en ‘arrebato emocional’

Maestro de la construcción sigue grave tras caer de vía elevada en Valparaíso

Vecino de Putaendo es el nuevo caso de contagio por Covid 19 en el Valle

Temporeros ven con preocupación situación agrícola en Valle del Aconcagua

Con aplausos y canciones hoy despidieron a fundador de Juventud La Troya

Gobernador confirmó 9 sumarios en control sanitario por incumplimiento de cuarentena Crónica Vecino de Putaendo es el nuevo caso de contagio por Covid 19 en el Valle Se trata de gendarme que trabaja en Santiago: Un funcionario de Gendarmería que trabaja en Santiago y vive en Putaendo, es el nuevo contagiado por Covid-19, según lo señaló el Seremi de Salud de la Quinta Región, Francisco Álvarez. Indicó que actualmente hay 2.710 personas bajo vigilancia. Se han descartado a la fecha 4.813 casos sospechosos y se han confirmado 273 personas. Recordar que todas estas cifras son respecto al día de ayer a las 21 horas. Según dijo Álvarez, “tenemos 19 casos nuevos, hasta la fecha lamentablemente han fallecido dos personas y se han recuperado 10 casos. Respecto a los 19 casos, 10 son mujeres, 09 son hombres, todos y todas son de nacionalidad chilena y corresponden a las siguientes comunas; San Antonio 04, Quillota 04, La Cruz 03, Viña del Mar 02, El Quisco 02, Santo Domingo 01, Putaendo 01, Casablanca 01, y 01 caso en Quilpué. Respecto a estos casos nuevos, quisiera hacer especial referencia al caso de Putaendo, que corresponde a un gendarme que se contagió en Santiago, en un centro penitenciario que actualmente tiene un brote activo. Es importante señalar que de estos 19 casos nuevos, 17 se han contagiado por contacto con casos positivos y dos por viaje al extranjero”. ALCALDE (S) DE PUTAENDO El alcalde subrogante de Putaendo, Fabián Muñoz, señaló sobre este nuevo caso en su comuna, que se trata de una persona que se contagió en Santiago, “en su trabajo y hoy día se encuentra aislado en su hogar. Ya el Seremi tomó contacto con él, se encuentra bien. También se tomó contacto con todos sus cercanos a objeto de estarlos monitoreando si es que presentan algún síntoma para tomarles los exámenes correspondientes. El llamado a la población es seguir con las medidas de prevención, el lavado frecuente de manos, la distancia social muy importante y el uso de mascarilla. El llamado es a cuidarse, a protegerse y no exponerse si no es necesario”, indicó. Reiteró que esta persona, funcionario de Gendarmería, se contagió en Santiago, en su lugar de trabajo: “Reitero, el contagio no se produjo en Putaendo, se produjo en Santiago, así es que eso la población la debe tener tranquila, existe trazabilidad del caso que es muy importante para hacer un adecuado seguimiento, pero eso no llama a relajar las medidas de autocuidado de cada una de las personas”, manifestó el alcalde (S) Fabián Muñoz. Con este nuevo caso, el Valle de Aconcagua llega a 21 positivos de Covid-19. GENDARMERÍA En tanto desde la jefatura regional de Gendarmería se envió una aclaración debido a informaciones difundidas por algunos medios esa mañana, en el sentido que el gendarme contagiada “con Covid-19, informado por el Seremi de Salud, quisiera aclarar que efectivamente se trata de un gendarme con residencia en la comuna de Putaendo, pero que trabaja en una unidad penal de la región Metropolitana. “Aprovecho para reiterar que hasta el momento en la región de Valparaíso no se presentan casos confirmados de población penal o funcionarios contagiados con este coronavirus”, finaliza en su parte medular el comunicado. Temporeros ven con preocupación situación agrícola en Valle del Aconcagua » Maestro de la construcción sigue grave tras caer de vía elevada en Valparaíso