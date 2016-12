Vecino ofrece doce cachorritos caninos para ser adoptados

Un llamado para pedir ayuda en el problema de salud pública que le afecta a él, y a sus vecinos, es el que está haciendo don Jorge San Martín, vecino de Población Bernardo Cruz. Según lo explicó don Jorge, y según lo verificamos tras una visita en terreno, son doce los perros que él tiene en su casa, los que están generando desde hace un año el malestar del vecindario.

PARA ADOPTAR

«Yo tenía dos perritas, las adopté porque me dio pena verlas sin dueño en la calle. Primero una de ellas tuvo perritos, logré colocarlos en la Plaza de Armas con esas agrupaciones de animalistas. El problema se complicó, cuando la segunda perrita se me escapó y quedó embarazada, así, llegaron doce cachorritos y es ahí donde se me complica todo, aunque el municipio ya me las esterilizó, no logro que alguien adopte a estos lindos cachorros, ya tienen un año y ya me están también generando problemas en el barrio con mis vecinos», comentó don Jorge tras una visita que realizó a nuestra Sala de Redacción.

Según este vecino, lo que él necesita es poner en adopción a sus perros, actualmente los animalitos están en su casa, pero están muy estresados por el encierro, lo que genera mucho ruido y malos olores a los vecinos.

«Lo que puedo decir, es que me pueden llamar al fono 992636362, para que podamos coordinar entregarle uno, o los cachorros que quieran adoptar», agregó don Jorge San Martín.

Roberto González Short