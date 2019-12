ACTUALIDAD Roban dos camiones desde taller en calle Tacna de San Felipe

Vecino sufrió grave accidente y hoy requiere de ayuda económica

Dos personas pidieron cambio de sexo registral en la comuna de San Felipe

¡Mañana plazo fatal! para entregar obras de continuidad de Avenida Hermanos Carrera

Unión San Felipe modelo 2020 comienza a tomar forma

Después de dos meses hospitalizado volvió al San Camilo para agradecer con su guitarra Comunidad Vecino sufrió grave accidente y hoy requiere de ayuda económica Para financiar gastos del Hospital y daños por colisionar un vehículo: Pedro Gallardo Muñoz se encuentra desempleado y se moviliza con la ayuda de sus muletas, tras sufrir una fractura en su rodilla luego de protagonizar un accidente de tránsito hace unos días en calle Abraham Ahumada de San Felipe. Una compleja situación económica es la que atraviesa un vecino de Putaendo, Pedro Humberto Gallardo Muñoz, quien actualmente se encuentra desempleado tras sufrir una grave fractura en su pierna producto de un accidente de tránsito que protagonizó el pasado 17 de diciembre en la ciudad de San Felipe. Don Pedro de 49 años de edad, detalla a Diario El Trabajo que luego de haber sido dado de alta de la Unidad de Traumatología del Hospital San Juan de Dios de Los Andes, su panorama económico es crítico, debido a que debe reunir dinero para costear la intervención quirúrgica a la que fue sometido y los daños causados a un vehículo al que habría colisionado con su motocicleta en calle Abraham Ahumada, por no respetar la señal Pare ubicada en dicha arteria. – ¿Cómo ocurrió el accidente? – Yo soy de Putaendo y resulta que vine a San Felipe en la moto y yo la verdad no me di cuenta si había o no un disco Pare en calle Abraham Ahumada, colisioné con un vehículo. – ¿A raíz del accidente usted resultó con lesiones graves? – La lesión grave fue que me quebré la rodilla en la rótula, me tuvieron que operar y ahora estoy con reposo. Primero estuve dos días en el hospital de San Felipe y de ahí me mandaron a Los Andes y me llevaron a pabellón y me dieron de alta este martes 24. – ¿En estos momentos está sin trabajo? – Sí, estoy sin trabajo, y con esto que me pasó jodí. Yo he trabajado en la construcción, estoy operado y todavía estoy con el yeso. – ¿Cuánto sería el tiempo de recuperación? – Los médicos me dijeron que sería como en dos meses. – ¿Ud. vive con su familia? – Yo vivo con mi hermano, tengo mi familia pero en estos momentos no están conmigo. Lo que me preocupa más es que yo tengo que pagar el hospital porque tengo tramo C y me salió muy alto por Fonasa, y tengo que pagarle al niño del vehículo los daños del vehículo y me estaba cobrando como $225.000. – ¿Del Hospital cuánto es lo que tiene que cancelar? – Como $200.000 porque en pura cama que estuve me salieron $110.000 y ahí me salió parte de la operación que yo tenía que ir a ver eso, y no pude porque no tenía la plata. Necesitaría como $500.000 para cancelar todo y quedar libre, porque de ahí tengo que pagar un parte. Nunca me ha gustado hacer esto a mí porque siempre he trabajado, pero estoy necesitado. Para quienes puedan ayudar con un aporte económico en beneficio de don Pedro Gallardo Muñoz, favor realizar una transferencia a la Cuenta RUT del Banco Estado:11517043, RUT: 11.517.043-0 o bien comunicarse directamente al teléfono 968696914. Pablo Salinas Saldías Dos personas pidieron cambio de sexo registral en la comuna de San Felipe » Roban dos camiones desde taller en calle Tacna de San Felipe