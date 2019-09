ACTUALIDAD Paralizan trabajadores parquímetros por no pago de sueldos y otras leyes sociales

Municipio: Informe técnico determinará si existe incumplimiento en contrato concesión parquímetros

Vecino vive en la calle y considera injusto ir preso por tomar una cerveza en la vía pública

Invitan a marchar para mejorar condiciones laborales del Valle de Aconcagua

Tras 18 meses sin cobrar sus licencias médicas, quizás hoy le solucionen el problema

‘Leíto’ Irarrázabal va por su cuarta dosis del medicamento más caro del mundo Comunidad Vecino vive en la calle y considera injusto ir preso por tomar una cerveza en la vía pública Mientras que a juez le perdonaron posesión y uso de cocaína: Como una absoluta injusticia califica Aladino Vivanco Fuentes lo que le está ocurriendo, luego que fuera recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe, a causa de una multa que el Juzgado de Policía Local de San Felipe le impusiera de cinco noches en la cárcel por haber sido abordado por un carabinero cuando se bebía una cerveza en la vía pública.

«Me parece una injusticia, no es justo que a mí, siendo yo un indigente, una persona que no tiene casa, nadie me da trabajo y también soy alcohólico y adicto a las drogas, me multen por beber una cerveza en la calle, ¿dónde me la puedo beber? Vivo en la calle, no tengo casa, mientras que hace pocos días detuvieron a un juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago (Gonzalo Figueroa Edwards) portando 4,3 gramos de cocaína, él ya había sido sancionado y luego perdonado, por lo que fue considerado ‘sólo una falta’, ¿lo creen justo? Y luego a este juez drogadicto la Corte de Apelaciones ordenó una investigación sumaria en su contra que actualmente está en curso, sólo eso, y a mí porque me tomo una cerveza me meten preso», dijo enfadado Vivanco. Invitan a marchar para mejorar condiciones laborales del Valle de Aconcagua » Municipio: Informe técnico determinará si existe incumplimiento en contrato concesión parquímetros