Municipio toma medidas urgentes para enfrentar dramática sequía en Putaendo Comunidad Vecinos de Almendral desesperados por conseguir un ‘dardero’ para anestesiar a perrita y poder operarla Desean extirparle un inmenso tumor instalado bajo su vientre: Preocupación existe en un grupo de vecinos del sector de Almendral, específicamente en el tramo que va desde el Cementerio a la Iglesia San Antonio de Padua. Todo se debe a que hay una perrita que tiene un inmenso tumor bajo su vientre (el que poco a poco ha ido creciendo), a quien lo único que desean es poder ayudar.

Para lo anterior, dice una vecina, están los recursos para costear una intervención quirúrgica. El problema es que no la pueden atrapar para poder anestesiar y llevarla donde un médico veterinario. Esta situación ha llevado a que este grupo de vecinos estén enfrentados con una agrupación animalista, donde está la actual concejal Nury Tapia, porque los vecinos piensan que esta organización tiene la intensión de hacer dormir a la perrita trayendo un ‘dardero’ desde Santiago, a un costo de 15 mil pesos, en circunstancias que según lo consultado por ellos, ese servicio cuesta 95 mil pesos. Esa diferencia de valor los hace dudar.

Andrea, una de las personas interesadas en ayudar, nos cuenta que ayer en la mañana fue personalmente donde el alcalde a pedir ayuda, pero sin resultados positivos. Agregó que «llevamos harto tiempo, el dinero para poder operar gracias a Dios está, lo mismo para el post operatorio. La ayuda que se pide es para poder darle algún tranquilizante o dispararle porque ella es un poquito salvaje, no se deja atrapar y poder llevarla al veterinario donde está todo hablado. Sin embargo el temor que tenemos es por la diferencia de precios, por el ‘dardero’ que va a venir si es realmente un especialista, no tenemos cómo verificar lo que le va a disparar. Y yo le pido de corazón a la gente que no haga publicaciones irresponsables, se ha publicado de tranquilizarla, de venir y darle tranquilizante en la sopa; hace dos semanas alguien vino, le echó tranquilizante en la comida, la perrita cayó, por suerte los vecinos alcanzaron a tomarla, porque ella cayó a la calle, evitamos que la atropellaran. Esa es la ayuda que estamos pidiendo, que alguien nos haga el contacto con un ‘dardeador’ responsable, aquí los vecinos nos ponemos de acuerdo para juntar la plata, pero esa es la ayuda que necesitamos en este momento, el contacto con un ‘dardeador’ certificado, que sepa», indicó.

– ¿A ustedes les llama la atención la diferencia de precio?

– Sí, nosotros cotizamos, nos cobran 95 mil pesos, un dardeador viene de Santiago con la anestesia, porque para que la gente sepa, la pura dosis de esa anestesia vale 25 mil pesos, entonces a 15 mil pesos que cobran de venir desde Santiago, a lo mejor están las mejores intenciones de esa gente, no pongo en duda sus intenciones, pero hay que indagar un poco ese tema, porque se ve que la perrita anda por todos lados. Aquí la primera opción es salvarla, no hacerla dormir.

Según cuentan los vecinos, el tumor al principio era como una pelota de tenis, pero ahora ya debe pesar unos dos kilos. CONCEJAL NURY TAPIA

Nuestro medio se contactó con la concejal Nury Tapia, de Los Andes, quien descartó de inmediato la idea de hacerla dormir. El ‘dardero’ que vino es un médico veterinario animalista. La idea era poder anestesiarla, operar, ayudar en su post operatorio e incluso hay un hogar temporal.

Indicó que al momento de la visita del ‘dardero’ no fue posible encontrar a la perrita en las cercanías del cementerio.

Si hay alguna persona interesada en ayudar, simplemente debe ir al cementerio y los mismos vecinos tienen información. Según ellos, aparece tipo diez de la mañana, luego que sale de casa de un vecino que la cobija.