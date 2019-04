ACTUALIDAD Bomberos no enviará voluntarios a incendios forestales en Santa Teresa

Vecinos de Villa El Canelo 3 imploran por un área verde para los niños Disponen del sitio y están dispuestos a hacerse cargo del mantenimiento de los jardines con tal de que las autoridades cumplan lo ofrecido. Desde hace dos años que los vecinos de la etapa tres de Villa El Canelo vienen pidiendo a la autoridad poder transformar un lugar inmerso en la villa en un área verde. El sitio corresponde al terreno que se usaba antiguamente como paso peatonal, pero que ya se terminó, dejó de prestar esa función y es por eso que un grupo de vecinos puso manos a la obra y limpió el lugar que estaba lleno de malezas, lo que traía consigo la presencia principalmente de roedores, y en su momento también problemas de drogas y consumo de alcohol en el lugar.

En conversación con nuestro medio, Danilo Contreras, rodeado de vecinos, dijo que sostuvieron una reunión hace ya dos sábados «y nos propusimos la meta de limpiar este pedazo que le corresponde a la municipalidad, es un área verde que antes era un paso peatonal que está ubicada en la Villa El Canelo 3, pasaje Río Limarí, al fondo de un pasaje sin salida. Esto daba hacia Abraham Ahumada. La idea de nosotros es que esto vuelva a ser una área verde, pero para el Canelo 3. Nosotros en general en El Canelo tenemos hartos niños, lo ideal es para ellos que disfruten, que tenga juegos infantiles, asientos, arbolitos, máquinas de ejercicio, esa es la idea del grupo de vecinos» indicó», dijo Danilo.

– Les quedó limpio el lugar.

– Sí, gracias a Dios, hartos vecinos vinieron a ayudar y se logró la meta, que era limpiar; ahora falta que llegue un camión de la municipalidad que se lleve las ramas, los escombros, todo lo que está ahí.

– ¿Cuál es idea principal de esto?

– La idea es mantener esta área verde como era antes, con sus asientos, pastito verde; yo le he planteado varias veces a las autoridades de yo hacerme cargo del regado, corte de pasto, claro que ellos tienen que pasarme los implementos, pero yo con los vecinos nos haríamos cargo de esta área verde, ese es un compromiso pactado, siempre ese compromiso ha estado y no lo han tomado ellos nomás. Nosotros estamos aburridos, más de dos años esperando que nos hagan esta área verde, porque eso fue lo que prometieron las autoridades en su tiempo, cuando abrieron esta pasada peatonal para ayudar a la gente que transitaba de las poblaciones al Cesfam Dr. Segismundo Iturra Taito. A nosotros cuando compramos nos dijeron que esto era algo esporádico (temporal), hasta que se abriera la avenida Chile, se abrió avenida Chile… cerró la pasada peatonal y nos dejaron abandonados, nadie nos vino a ayudar. Yo personalmente he ido a la municipalidad, he pedido ayuda y seguimos esperando, no sé qué más quieren… una protesta afuera de la muni… no sé, esa es la idea de nosotros, que esto sea área verde y al final es ayudar a la comunidad.

– ¿Tienen pretensiones de formarse como Junta de Vecinos?

– Sí, lo he hablado con los vecinos, tenemos un grupo de Whats App, lo he hablado con ellos para ver si hacemos una junta de vecinos Canelo 3, esa es la meta de nosotros, porque también tenemos más ayuda legal como se podría decir, pero la idea es que esto sea un área verde… un pulmón verde para la ciudad, con sus arbolitos, es la idea para los niños y lo otro que no se venga la gente como antes, que venían a tomar, se drogaban, entonces igual nosotros intentamos cuidar esto para que no pase ese problema.

– La unión hace la fuerza.

– Claro, tu vistes la bodega como un almacén que teníamos ahí nosotros con los vecinos, lo hemos arreglado de a poco, falta la ayuda de la municipalidad, eso es lo que estamos pidiendo, ¿por qué otras poblaciones sí y nosotros no?, yo personalmente llevo dos años pidiendo lo mismo, entonces no sé que más realizar, por eso convocamos a un medio para se sensibilicen con lo que estamos pidiendo para los niños… nada más que eso.

