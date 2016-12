Vecinos denuncian incumplimiento de acuerdo por cierre de Av. O’Higgins

En la intersección con calle Navarro:

Un grupo de vecinos y comerciantes está muy molesto ya que ayer en la mañana, fueron testigos del sorpresivo cierre en la intersección de avenida O´Higgins con Navarro, debido al inicio de los trabajos de construcción de ciclovías que durarían unos tres meses, construcción a la cual no se oponen, pero que les traerá graves consecuencias económicas sino se cumple un acuerdo logrado en una reunión realizada el 07 de diciembre en el Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe, para que hubiera una coordinación previa y un resguardo para ellos de poder seguir trabajando en sus locales comerciales.

Gastón Allegro, vocero de los vecinos que viven desde Traslaviña hacia avenida Maipú, dijo que están muy preocupados y a estas alturas molestos por el sorpresivo cierre de esta calle, frente a los locales y casas de varias personas de la zona.

El cierre corresponde a la avenida O´Higgins y calle Navarro hacia Maipú por los trabajos que está haciendo Serviu en las ciclovías.

Lo más extraño de esto, comenta Allegro, es que ellos sostuvieron reuniones previas con gente de Serviu y la Municipalidad; “donde se tomó el compromiso de tener un nivel de coordinación y resguardo para nosotros poder seguir habitando y operando en nuestros locales, los vecinos en sus casas sin que se altere en su grado total el orden y el tránsito en la zona. y resulta que eso lamentablemente no se cumplió”.

Reconoce que una vez ocurrido el cierre, procedió de inmediato a comunicarse a través de correos con gente de la constructora y Serviu, específicamente con Nahuel Salas, donde le pidió que se cumpliera lo prometido en una reunión realizada el 7 de diciembre en el salón de honor de la Municipalidad de San Felipe, donde también estuvo presente el alcalde Patricio Freire.

“En esa reunión se comprometieron a realizar reuniones previas de coordinación entre la constructora, Serviu y el municipio, para evitar todas estas situaciones que hoy se están viviendo. Ninguno de nosotros se opone a lo que significa el desarrollo comunal con las ciclovías y todo lo que involucra, claramente estamos a favor de este tipo de iniciativas, lo que no nos parece es que sin previo aviso se vulnere nuestro derecho a entrar a nuestros locales, a nosotros y a los clientes, no podemos acceder en los vehículos, no podemos tener la comodidad que nuestros clientes entren y salgan producto de que se cerraron los accesos vehiculares en su totalidad, cosa que se nos comprometió que no iba a ocurrir, entonces esa es la molestia que representamos todos los vecinos desde Traslaviña a avenida Maipú”, sostuvo.

Lo único que están pidiendo, es que se cumpla el compromiso adquirido en la reunión del 7 de diciembre.

Creen que las consecuencias económicas para ellos pueden ser catastróficas, ya que se corre el riesgo de despedir personas, debido al los meses que estarían sin poder operar como corresponde.

En el caso personal de él, tiene diez personas trabajando en su local de venta de herramientas.

En definitiva, lo que están pidiendo es que se les habilite un acceso para que ellos sigan operando.

Como vecinos afectados, hablaron con la empresa donde le dijeron que la municipalidad le había entregado un decreto autorizando el cierre del tránsito por esa avenida.

“Entonces yo le pregunto al señor de la Dirección de Tránsito y al propio alcalde, si ustedes se comprometieron con nosotros que eso no iba a ocurrir, como autorizan vía un decreto a cerrar la calle, nos mintieron entonces, fue un show la reunión en el Ilustre Salón de la Municipalidad, que es lo que está pasando con esta administración, eso es lo que me preocupa, no nos oponemos, pero pedimos que lo que se acordó, ocurra”, finaliza el vocero.

SECPLA RESPONDE

Diario El Trabajo consultó sobre esta situación al Secretario de Planificación Comunal, Claudio Paredes, quien señaló que efectivamente en la reunión realizada el pasado 7 de diciembre, se le informó a los vecinos los plazos que tendría el proyecto, a lo que se suma una carta enviada también a los vecinos y comerciantes del sector de parte de la empresa entregando una información similar, por lo que según el Secpla los detalles y plazos del proyecto fueron socializados.

Además agrega el profesional que el proyecto debía comenzar el pasado 15 de diciembre, pero finalmente empezó el 19, todo con el objetivo de que los vecinos y comerciantes tomaran las medidas necesarias.

También Paredes dijo que el proyecto tenía como plazo de ejecución tres meses, sin embargo el municipio realizó las gestiones con la empresa para que sea utilizado un acelerante en el material y así culminar el proyecto en alrededor de un mes y medio.

Asimismo los profesionales de la Secpla se reunirán nuevamente con los vecinos hoy viernes para explicar nuevamente los plazos y avances que contempla el proyecto.