Ayer murió Leticia Freire Canto, hermana del alcalde sanfelipeño Patricio Freire Comunidad Vecinos desesperados buscan continuar con las obras de alcantarillado Pobladores se reunieron con el Core Stevenson para buscar recursos y seguir adelante con los trabajos que actualmente se encuentran paralizados en el sector El Arrayán de Catemu. Atendiendo a una invitación, el día viernes en la tarde el consejero regional Rolando Stevenson Velasco se reunió con vecinos del pasaje El Roble en el sector El Arrayán, en la comuna de Catemu, con la finalidad de conocer la preocupación que tienen los habitantes del sector por la demora en el término de las obras de alcantarillado. Se trata de una situación bastante compleja que los tiene desesperados porque deben soportar los malos olores, especialmente los días de mayor temperatura. Además se quejan porque esta obra lleva años y todavía no pueden disfrutarla como corresponde. La presidenta del comité de pavimentación del pasaje El Roble, Carolina Cruz, dijo que con la visita del Core Stevenson «las cosas quedaron más claras porque los vecinos tenían muchas inquietudes acerca de este proyecto de alcantarillado, y nos dejó claro qué es lo que se viene por delante y el tiempo que tenemos que esperar», indicó. – ¿Cuál es esa claridad que les dejó el Core Rolando Stevenson? – Bueno, nos dio claridad de que tenemos que esperar máximo dos años más para poder contar con el alcantarillado. – ¿Cuál es la problemática que enfrentan hoy en día con el no término de las obras? – La problemática real que vivimos acá es que todos los vecinos tenemos fosas y es un problema que se vive día a día acá en El Arrayán, porque las fosas no nos dan abasto. Yo personalmente de este pasaje que son cincuenta casas y en verdad es denigrante la forma en que viven algunos vecinos, ese es el problema que tenemos, queremos alcantarillado, necesitamos alcantarillado por el tema de las aguas que están por subir… Bueno, están en los patios, en el invierno no se puede estar en los patios porque a todos los vecinos se nos suben las fosas, acá en este pasaje y en realidad en todo El Arrayán, hay familias de escasos recursos que no cuentan con las platas mensualmente para limpiar las fosas, no es accesible para todos. – ¿Cuánto le sale la limpieza de una fosa? – Cuarenta y cinco mil, cincuenta mil, depende de la empresa que llamemos. – ¿Tienen algún beneficio municipal? – Sí, tenemos un beneficio municipal que conseguimos gracias al concejal aquí presente, don Richard Concha, que nos ayuda a limpiar las fosas dos veces al año, pero ustedes entenderán que dos veces para el sector de El Arrayán es muy poco. – ¿Pero en qué en situación está el alcantarillado, se hizo, se está construyendo? – Mire, nosotros nos acabamos de enterar que la obra está en un 80% hecha y estaría faltando un 20% que significa unos 500 millones de pesos para la primera etapa, pero ahora nos enteramos acá que se van a gestionar mil millones para terminar la obra entera. – ¿Cuánto tiempo lleva esta obra construyéndose? – Seis años en realidad, porque el proyecto son dos años antes, la obra empezó el 2015 y estamos en el 2020, son seis años. CONCEJAL CONCHA Por su parte el concejal Richard Concha indicó que se había integrado a trabajar con el comité más por un tema de dignidad, en este caso para la gente de El Arrayán, «sobre todo por el barrial, problemas con las fosas, en fin, hay un montón de problemas, no es un vivir como corresponde a cada ciudadano o como cualquier persona, Catemino y chileno. Yo creo que ahora que vino Rolando y nos aclaró esta película de las platas por donde tienen que pasar, entonces mucha gente dice seis meses, tres meses más. No, lo válido es cuando una persona va y aclara que esto son dos años, y creo que la gente quedó clarita que ya no son seis meses, y nadie va a poder venir a decir otra cosa como sucede cuando hay campañas políticas; estamos claros que son dos años más, pero sí necesitamos que el alcantarillado esté antes, mucho antes porque son siete años que estamos esperando este trabajo». – ¿Qué ha pasado entre medio concejal? – Digamos que como concejal hemos estado aclarando el tema con el alcalde para ver cuando nos van a llegar los dineros. – ¿Qué les ha dicho el alcalde? – Que se están viendo los dineros del gobierno regional para poder terminar este alcantarillado, pero también nosotros hemos hecho exigencias con el tema técnico para que no nos pase lo que nos pasó la primera vez. – Por eso le pregunto qué ha pasado, porque en el fondo es un clásico que cuando las empresas trabajan para el Estado, quiebran, ¿pasó lo mismo acá? – Claro, obviamente la empresa no fue la adecuada, porque está a la vista, entonces hoy día estamos viendo todo eso como concejales y en general como comunidad de acá del pasaje El Roble o como El Arrayán completa, que venga una persona o empresa idónea para la pega y que se cumplan los plazos, los requisitos necesarios para poder terminar con esto de una vez. – Como concejal en su rol de fiscalizador, ¿qué le ha dicho el alcalde Boris Luksic Nieto? – Obviamente más menos parecidas las respuestas a las que trajo el consejero, pero este último fue más claro y preciso, las lucas van a estar, tiene que pasar por acá, pero son dos años para terminar esto. CORE STEVENSON En tanto el consejero Rolando Stevenson manifestó sobre esta reunión, que había sido una petición formulada por el Comité de Pavimentación que «no puede funcionar porque no está hecho el alcantarillado, que es una obra que está esperando más de cinco años y que fue financiada y que está construida en un 80% ya de parte del sistema del alcantarillado. Y ya en definitiva la municipalidad está preparando un proyecto con el apoyo de un técnico especialmente financiado por el Consejo Regional para que la consultora pueda hacer la presentación ante el Ministerio de Desarrollo Social y conseguir los fondos para terminar esta obra. Originalmente tuvo un costo cercano los seiscientos, setecientos millones de pesos, y lo que falta es prácticamente la misma cantidad y tal vez un poquitito más», señaló. Aunque este año se puede conseguir el financiamiento, «para lo cual yo haré mi mayor esfuerzo una vez que esté aprobado, esté RS por el Ministerio de Desarrollo Social digamos, para obtener los fondos del Consejo Regional, pero esto en un tiempo… un tiempo para llamar a propuesta, un tiempo para cerrar la propuesta, estamos hablando prácticamente de fines de año y comienzo del próximo, estamos hablando de dos años y esto hay que decírselo de frentón a los vecinos, tal como lo dije en el caso de la Villa El Sol de aquí de Catemu, porque también les dije que eran dos y algunos pobladores por ese tiempo me pifiaron y al final se dieron cuenta que efectivamente era dos años y que obtuvieron los mil novecientos cuarenta millones de pesos para ese efecto, los pavimentos». 