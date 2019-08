ACTUALIDAD Piden Cadena Perpetua Calificada para el imputado por el crimen de Ámbar Lazcano

Numerosos ciclistas realizan cicletada exigiendo que no retiren ciclovías del centro Crónica Vecinos no descartan protestar contra instalación de planta de revisión técnica Seremi de Transporte visitó Encón: Los dirigentes sociales Marcos Brito y Miguel Torres, invitaron al Seremi de Transporte de la Quinta Región, José Guzmán a visitar el terreno donde se piensa instalar la nueva planta de revisión técnica en Avenida Encón. Una vez en el lugar conversaron con la autoridad, donde le dieron a conocer sus aprehensiones sobre este proyecto.

Marcos Brito conversó con nuestro medio indicado que quedaron expectativas muy positivas luego de la visita de la autoridad de transporte, «porque a las finales nadie fue capaz de llevar al Seremi, fui yo nomás y de ahí llamé a Miguel Torres para que llegara y viera el espacio donde se quiere instalar la planta de revisión técnica, el Seremi vio, él no tenía idea de la isla que existía ahí, entonces ponen en un documento que quieren eliminar una isla, y si él no sabe qué isla es, entonces él en terreno se dio cuenta que la salida de los camiones o los buses allá no tienen salida, no da legalmente la calle para las salidas y acá eliminando la isla va a quedar terriblemente peligroso para la gente, supuestamente deberían caer mínimo 70 vehículos y no caen en el espacio, porque él lo vio en terreno, por eso era mejor llevarlo, llevarlo para que él se diera cuenta del documento que él estaba autorizando, porque yo le dije, porque yo estaba con los documentos en mano diciéndole qué estaba autorizando y le pregunté directamente ¿si él había estado alguna vez ahí?, ‘no’, me dijo ‘nunca había visto’, entonces ahora se sintió sorprendido cómo un empresario tan grande que tiene tantas revisiones técnicas haber comprado ese terreno para poner una revisión técnica», señaló Brito.

– ¿Muy chico?

– Demasiado chico, si a las finales a cualquier persona que le preguntí, además donde tú vaí tení que ir en auto a sacar la revisión técnica, si la puede poner en la punta el cerro, si era lo que hablábamos con el Seremi ahí, entonces a las finales aquí, el Seremi dijo que le iba a llevar todos lo grabado, porque él grabó, a la ministra para que se dé cuenta de adonde está ubicado y adonde está, y yo le dije a él que nosotros cómo vecinos no íbamos a aguantar que la municipalidad no tuviera decisión para parar esta obra, nosotros tampoco íbamos a aguantar, yo hablé con el gobernador y yo le dije al gobernador adelante de él que nosotros no hemos querido salir a la calle armar enredo porque todavía tienen la posibilidad ellos de parar, y si ya cuando se vea que no la van a poder parar nosotros le vamos a empezar a salir a la calle a hacer escándalos, porque a las finales una cerrá de calle de dos minutos queda la escoba, porque ahí es un troncal donde pasan todos los vehículos.

– ¿Qué expectativas les dio, alguna idea de pedirle a la empresa que se cambie a otro lugar algo así o no?

– Es que supuestamente él dice la primera opción que hay es que le den la opción que la antigua revisión técnica esté abierta hasta octubre, y si la empresa nueva no quiere tomar ninguna acción legalmente, ellos deberían tener vencido el contrato de haber abierto, entonces ellos judicialmente estarían ocupando esas gestiones, entonces eso significa que le pueden dar una opción a ellos pero si no la quieren tomar la van hacer judicialmente.

– ¿Cuáles son los principales argumentos que tienen ustedes para oponerse a la instalación de la planta ahí en Encón?

– Pero es que a las finales nosotros somos cómo vecinos, yo creo que somos los más afectados y resulta que porque ahora se están subiendo todos, los colectivos, los buses ¿por qué no lo hicieron desde un principio?, si de un principio sabíamos que la revisión técnica iba a estar ahí, nosotros siempre hemos estado en la negativa, siempre, siempre, así es que, porque nos va a afectar el estado de vida, fíjate que las otras revisiones técnicas hicieron unas casas, la constructora las está arrendando porque no las pudo venderlas, porque las casas que están alrededor, la contaminación, que digan que no, al tiempo se da, se da y además ¿dónde se van a meter? nos van a llenar la población de vehículos porque por la carretera para arriba no se van a poder colocar ese es un troncal tú ves los vehículos, tú has ido personalmente a ver dónde va estar situada la revisión técnica, lamentablemente no se puede.

Cabe recordar que Marcos Brito en su momento fue presidente de los Departamentos Encón, mientras que Miguel Torres presidente del Condominio Peumayén ambos ubicados en Avenida Encón.

Importante recordar que fue el Core Rolando Stevenson que en su momento puso la voz de alerta sobre la posibilidad que San Felipe se quede sin planta de revisión técnica.