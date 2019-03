Vecinos piden mayor seguridad ante ola de accidentes de tránsito

Preocupación en Villa El Castaño:

La madrugada de este domingo, a eso de las 05:30 horas, un sujeto que según los vecinos conducía su camioneta bajos los efectos del alcohol, arrasó con árboles, chocó el frontis de una casa y destruyó un portón eléctrico, dejó al desnudo la inseguridad con que viven las personas en ese lugar producto de la gran cantidad de accidentes de tránsito que han debido soportar, en este caso seis en el último tiempo.

Es por eso que vecinos del sector hicieron un llamado a las autoridades para que se preocupen de este problema que deben enfrentar todos los días como es la alta velocidad con que algunos conductores pasan por el lugar, específicamente en el pasaje Luis Flores con la Avenida Michimalongo.

Una de las vecinas de nombre Alejandra, conversó con nuestros medio implorando ayuda y dejando al descubierto que lamentablemente los lomos de toro no están dando el resultado que se esperaba, porque no han sido disuasivos en el sentido de intimidar o conminar a los conductores para que pasen a una velocidad razonable y prudente. También se quejó de la falta de fiscalización por parte de Carabineros.

En su relato cuenta lo siguiente: «Eran como las cinco y media de la mañana aproximadamente y siento un estruendo, un impacto y dos golpes fuertes, traté de levantarme, a esa hora uno está durmiendo, entonces traté de abrir el portón eléctrico y no pude, me di cuenta que no tenía luz, no podía mirar para ningún lado y veo una camioneta estacionada aquí afuera de mi casa; salí, traté de ir a buscar las llaves y el tipo estaba adentro, cuando vio que llamamos a Carabineros el tipo se arrancó… se dio a la fuga, iba muy borracho, ebrio completamente ebrio; se ‘comió’ la curva desde la rotonda hacia el Tottus, se la comió y por la vereda peatonal avanzó la camioneta arrasando tres árboles, una señalética y llegó hasta el frontis de mi casa arrastrándose; en el trayecto rompió el muro de una casa y a mí me pasó a llevar el portón, donde una rueda está mala y no lo puedo abrir».

Cuenta que sus vecinos se pusieron en alerta cuando se puso a gritar: «Lo pillaron ahí en el pasaje Luis Flores con Avenida Aconcagua, se lo llevaron detenido, ojalá que pague porque en avenida Michimalongo, en la Villa El Castaño, llevamos seis accidentes y ni aún así los lomos de toro pueden hacer freno a este tipo de cosas; estamos demasiados expuestos en esta avenida principal, donde no estamos resguardados, no tenemos seguridad, vivimos atemorizados con los choques de los hombres ebrios que pasan a esa hora el fin de semana, y la verdad es que no hayamos qué hacer. Lo otro, se comprometieron en la municipalidad a venir a sacar los árboles, al frente de mi casa aún no lo hacen y yo tengo un niño con discapacidad, donde el furgón municipal viene a buscar a mi hijo y es la única parte donde se puede estacionar, como es al frente, porque esta es una vía de doble vía, donde no tenemos acceso a que los vehículos puedan detenerse, entonces exijo que por lo menos vengan a buscar la embarrada que quedó aquí de todos los árboles que están al frente de mi casa», comenta la vecina.

Dice que la camioneta arrasó con tres árboles que después fueron cortados con moto sierra «ese mismo día porque quedó aquí obstaculizando la calle, usted comprenderá tres árboles de quince años, usted comprenderá que lo encuentro horroroso, impresentable, aquí no hay respeto por nadie, yo exijo por último al alcalde don Patricio Freire que se organice y coloque una barrera de contención, algo, porque ni los lomos de toro que fueron tan pequeñitos que la otra vez los hicieron y todo, pero son muy bajos, no sirven para nada, yo creo que aquí en la curva vienen a más de 200 kilómetros por hora y el tipo y todas las personas que nos han chocado, las seis casa afectadas en esta Villa por avenida Michimalongo estamos demasiados expuestos», insiste la vecina.

Este sucedió en pasaje Luis Flores con Avenida Michimalongo; «porque bajan a toda velocidad, ahí ya no hay frenos, si el tipo ni siquiera venía por la calle, el accidente lo hizo aquí en la vereda, si se ve todo, aquí está marcado con las ruedas, imagínese una micro o un bus, de qué estamos hablando», indicó.

– ¿Hay vigilancia policial?

– No, nada, nada, nada, igual Carabineros se demoró un poco en llegar, si el tipo tuvo tiempo hasta de arrancarse.

Al finalizar pide a las autoridades mayor vigilancia policial, más control. Ojalá se presentara Carabineros para que fiscalicen a los conductores ebrios que circulan a esa hora, porque reconocen que están demasiados expuestos.