Vecinos preocupados por mal estado de tapa de colector donde ya cayó un niño

Pequeño fue rescatado por Carabineros en Merced con Navarro:

Preocupación y malestar ha generado entre los vecinos de las calles Merced con Navarro, pleno centro de San Felipe, por el mal estado en que se encuentra una tapa de colector, donde el día domingo un niño que participaba de la procesión de la Virgen Andacollo cayó, debiendo ser sacado por Carabineros.

Todo lo anterior fue lo que nos dijo una vecina que nos encontramos en la calle; «incluso colocamos una huincha de nylon como señal para que las personas no se caigan, eso lleva tiempo ahí, hemos dado aviso, pero no hemos tenido solución, esperamos que con esto se pueda arreglar, porque está muy peligroso, ese día se cayó el niño, tuvo que venir Carabineros, esto está en calle Merced, antes de llegar a Navarro», señaló esta vecina.

Cómo medio concurrimos al lugar y efectivamente está la tapa, y existe una hincha plástica que está sobre ella como señalética para que los transeúntes tengan cuidado y no ocurra otro accidente, debido a la gran cantidad de personas que pasa por el lugar.

Reiteramos, la tapa se encuentra ubicada en calle Merced, antes de llegar a Navarro en San Felipe.