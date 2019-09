Víctima de robo recupera por iniciativa propia dos bicicletas robadas entre otras especies

Ciclos avaluados en casi dos millones de pesos:

El dueño de un taller de bicicletas de la comuna de Putaendo decidió -como se dice en buen chileno- «tomar el toro por las astas» y comenzar él mismo a averiguar dónde estaban las especies robadas en su taller, entre ellas dos bicicletas de alto valor que de no ser porque las recuperó, las debía cancelar de su propio bolsillo.

Todo lo anterior comenzó a gestarse el día jueves cuando a eso de las 09:30 horas, como de costumbre fue abrir su taller de bicicletas, se percató que había sido víctima de la delincuencia, se encontró con el marco de la puerta roto, abrió la puerta, se dio cuenta que le faltaban algunas cosas, entre ellas las más llamativas; dos bicicletas de alto valor, una de ellas avaluada en 800 mil pesos.

Dice que luego de denunciar llegó Carabineros de la Tenencia de Putaendo, realizaron la denuncia. En primera instancia denunció el robo de una bicicleta; «al pasar los minutos fui percatándome de las cosas que me faltaban, realicé la denuncia, pregunté si podían tomar huellas porque habían vidrios donde se notaban algunas huellas, al principio no quisieron, después enviaron a la SIP creo y ellos tomaron huellas, pero no encontraron nada según ellos y se fueron; en eso quedó con Carabineros, no hubo más investigaciones, es lo que yo vi. Conversando con demás locatarios me hablaron de las cámaras, fui hablé con el alcalde, al final terminé al lado del retén viendo unas cámaras de la municipalidad, las cuales veía sólo sombras porque estaban muy lejos de donde estaba yo, se veía las sombras robando en este caso, pero no servían de mucho. Pregunté qué seguía y me dijeron que nada, que había que seguir investigando nomás, entonces me vine a mi local un poco desilusionado, frustrado. Mi señora me acordó de las cámaras de los particulares, pasé, les comenté y ellos me ayudaron. A los minutos después llegó uno con un video, donde se apreciaban dos personas, se les veía el rostro, pero la policía dijo que no servía porque se ven dos personas. El robo fue a las 03:40 horas y las personas pasaron por una calle cerquita de acá a las 03:20 horas, pero no servía de nada. A todo esto las personas fueron reconocidas porque eran de acá y había una cámara clave que estaba al frente de un local de otro comerciante, ahí se veía que las personas del otro video coincidían con las que estaban robando por las vestimentas y todo, esto fue tipo cuatro, cinco de la tarde por ahí. En ese momento como que Carabineros se convenció de que las personas eran de la primera cinta y los salió a buscar, pero no los encontró, los domicilios de las personas no fueron encontrados. Pasó esto tipo seis, siete de la tarde, me vine a mi local a reparar la puerta, fui a comprar candado. Me fui a otros locatarios donde se aprecia la calle, donde esconden las cosas, porque como el delincuente estaba identificado, sabía dónde vivía, yo le dije a Carabineros con estos videos se ve donde fueron a esconder las cosas, por el tiempo cruzaron la calle, van y vuelven porque se pegaron dos viajes. Las cosas están ahí, en esa casa porque estaba identificado, le dije yo allanen las cosas están ahí, e incluso fui con la señorita dueña de la otra bicicleta que me robaron, ella me ayudó a presionar porque trabaja en fiscalía, y los Carabineros me dicen que sin una orden no podían, que había pasado las doce horas o las ocho horas, no sé cómo y que al otro día… al otro día le dije las cosas no van a estar. Al final cuando fui a comprar candado, tipo ocho de la noche, noto que viene el joven, lo noto caminando hacia mí, llamé a unos parientes e hicimos como una detención ciudadana en la esquina del local mío. El joven de todas maneras venía en forma pacífica, dijo que justamente venía a hablar conmigo, que iba a entregar las cosas. Llamamos a Carabineros, Carabineros llegó, lo llevó a su casa y sacó la mitad de las cosas, prácticamente las cosas de manos que se llevaron, las bicicletas no estaban y se lo llevaron detenido. Después vine, cerré acá y me fui donde Carabineros a ver qué pasó ahí, lo interrogaron, pero él no decía nada, decía que el otro amigo se había llevado las bicicletas a la 250, ahí se nos derrumbó un poco la cosa», señaló Espinoza.

– ¿Ahí toman la decisión de venirse a San Felipe o no?

– Cuando nombró la 250, nadie quería ir, las dimos como perdidas, entonces lo que hice fue esperar al joven hasta que lo soltaran. Hablé con él por la buena, le ofrecí ir con él con la abuela y ahí él decidió ayudarnos, él se ofreció a rescatar las bicicletas por lo menos una. A la hora me llamó y me dijo que nos juntamos al otro día. Fuimos a San Felipe con él a un domicilio en la Villa Departamental por ahí, él trajo una de las bicicletas desde una casa, todo esto lo hicimos en forma informal, sin Carabineros porque pensamos que podían alertar a otro comprador de la otra bicicleta y esa bicicleta la podíamos perder, entonces esperamos hacerlo por la buena. Legó con un nombre del comprador y el lugar de trabajo del comprador de la otra bicicleta, fuimos a ese negocio, ese supermercado y le hicimos guardia porque estaba por ingresar al turno. Ahí lo abordamos y le dijimos que él tenía la otra bicicleta y que tenía que entregarla. Al principio se rehusó, quería su plata, la plata que él había pagado. Yo le dije me la ‘entregai’ o llamo a Carabineros, si esto lo estamos haciendo por la buena, y ahí accedió a entregarla, entonces como llegó con su polola, fuimos con ella a Santa María a retirarla donde estaba guardada esa bicicleta.

– ¿En el fondo recuperaste todas las bicicletas?

– Claro, recuperé todas las bicicletas, todo, todo.

– ¿Por iniciativa propia tuya?

– Claro, porque tenía que ser rápido, todos saben las bicicletas son reducidas y después no aparecen más.

– ¿Qué opinión tiene del actuar de las policías, del ministerio público?, porque me imagino tienes queja en ese sentido.

– Sí, mire uno es primerizo en estas cosas. Yo lo que veo es que Carabineros son para otra cosa, no sirven para este tema de robo, porque ellos se basan en tomar procedimiento y es lento, me entiende.

Indicó que fue el día viernes que recuperó todo lo robado. Ambas bicicletas tienen un valor de 900 mil y 700 mil pesos cada una. Mientras que las otras especies; tres marcos y tres horquillas, suman un valor de 300 mil pesos.

A San Felipe se trasladaron en vehículos acompañado de familiares hasta la Villa Departamental.

El taller del afectado se encuentra ubicado en dependencias del mercado María Dolores Otero de calle Manuel Bulnes.